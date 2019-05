Che Tempo Che Fa | Heather Parisi saluta con il pugno chiuso | È il gesto dei diritti

blogo

(Di domenica 19 maggio 2019) Ormai è facile ironizzarci: la sinistra riparta da. La showgirl statunitense è stata l'ospite della puntata di stasera di CheChe Fa di Fabio Fazio, invitata per celebrare i suoi 40 anni di carriera.Non appena lasi è seduta, si è lasciata andare aldel, che in politica è associato al comunismo. Fazio si è subito imbarazzato: "Meglio non fare questi gesti in periodo di par condicio". L'ospite ha ribattuto: "Questoè per la difesa deie dei diversi, non facciamo equivoci!", con riferimento alle sue battaglie per ilgbt.CheChe Fa,con il: "È ildeidei diversi" pubblicato su TVBlog.it 19 maggio 2019 21:43.

matteosalvinimi : Non vedo l’ora di approvare un decreto che combatte camorristi, scafisti e teppisti, spero nessuno voglia perdere a… - poliziadistato : Staffetta salvavita da Taranto ad Altamura per tre equipaggi di #poliziastradale che hanno fatto così arrivare in t… - CarloCalenda : E dunque se mi alleo con i sovranisti che non vogliono il bene dell’Italia, per la proprietà transitiva...Il candid… -