Umberto, 71 anni: “Denunciato e amanettato per uno striscione contro Salvini” (Di sabato 18 maggio 2019) È successo a Carpi durante un comizio del vicepremier. "Mi hanno tenuto in manette per quasi 40 minuti, è un fatto molto grave" commenta il 71enne Umberto Fazzi, militante di un circolo di estrema sinistra. "La mia era una dichiarazione di dissenso civile". Adesso rischia una sanzione pecuniaria ed è sottoposto ad indagini. L'accusa è di "grida e manifestazioni sediziose"



Umberto Fazzi, 71 anni, a Carpi viene portato in questura con le manette ai polsi. La sua unica colpa? Aver fissato…