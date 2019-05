La Regione Lombardia comprerà la chiesetta dei Frati destinata a diventare moschea

agi

(Di sabato 18 maggio 2019) LaLombardia eserciterà la prelazione per l'acquisto della chiesetta dei, immobile di proprietà degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo. Lunedì 20 maggio, secondo quanto apprende l'Agi, è stata inserita una delibera all'ordine del giorno della giunta lombarda che prevede l'esercizio del diritto di prelazione della. La chiesa era stata acquistata a ottobre dall'Associazione dei musulmani, tramite un'asta dell'Asst Papa Giovanni XXIII, ente della. L'Associazione aveva espresso la volontà di trasformarla in unae il governatore leghista, Attilio Fontana, aveva subito annunciato che avrebbe esercitato il suo diritto di prelazione. La delibera segue l'accantonamento di 452.196 euro stanziato da Palazzo Lombardia nei giorni scorsi per riacquistare la chiesetta. La storia La vicenda della chiesa degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo ...

