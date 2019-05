Napoli Far West | regolamento di conti all' ospedale Pellegrini | uomo spara nel mucchio a

Almendra-Napoli - Gazzetta : “Offerta al Boca aumentata - l’affare è in dirittura d’arrivo : cifre e dettagli” : Almendra-Napoli, La Gazzetta dello Sport aggiunge nuovi dettagli alla trattativa: Almendra-Napoli è l’ affare di cui si è parlato tantissimo nel corso della sessione di calciomercato dello scorso gennaio. Tra i vari obiettivi del club di Aurelio De Laurentiis c’ è anche il giovane e talentuoso centrocampista argentino. Lo confermano i rumors che negli ultimi giorni sono ripartiti più che mai. Ma la conferma ...

Napoli - De Laurentiis è una furia : “la più grossa cazzata è comprare giocatori e poter fare solo tre cambi” : Il presidente del Napoli ha parlato a margine del Forum ‘il calcio che vogliamo’ presso la sede del Corriere dello Sport a Roma “Il Napoli non ha un solo euro di debito nei confronti delle banche, ma nel calcio italiano c’è qualcosa che non funziona: non si può permettere a qualcuno di spendere più di quanto fattura, bisognerebbe far luce e lo dico a Gravina che si è appena insediato“. Foto Fabio ...

Lazzari-Napoli - Colombarini : “Pronto per una grande squadra - può fare al caso degli azzurri. Nessuna squadra in vantaggio…” : Calciomercato – Napoli-Lazzarri, le dichiarazioni del patron Colombarini Simone Colombarini, presidente della SPAL, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Lazzari è cresciuto tanto sia nella fase difensiva che tecnicamente. Oggi è pronto per una grande squadra, anche se a noi dispiace privarci di lui. Non possiamo permetterci di fermargli la carriera. Nel Napoli potrebbe dare tanto. Il Napoli ha manifestato il suo ...

Gazzetta rivela : “Il Napoli ha deciso di non far più parlare Ancelotti fino a Dimaro”. Il motivo : Il Napoli ha deciso di non far più parlare Ancelotti. La Gazzetta dello Sport spiega il motivo: Il Napoli vince contro la Spal bissando il successo ottenuto domenica scorso contro il Cagliari, al fotofinish. Ancora una volta gli azzurri confermano quella che quest’ anno ha rappresentato una vera e propria costante: le reti messe a segno negli ultimi 15 minuti di gioco. Periodo nel quale gli azzurri non hanno rivali in quanto a ...

Calciomercato Napoli - CdM : “Possibile affare da 30 mln con il Real. Trippier pista complessa : tre le alternative…” : Mercato Napoli, le alternative a Trippier Calciomercato, il Napoli lavora sugli esterni bassi, a destra la priorità è Trippier ma la pista è complessa, le alternative sono Lazzari, Castagne e Tierney del Celtic, invece a sinistra il profilo più gradito è Theo Hernandez. Il Real Madrid, dopo la stagione in prestito alla Real Sociedad, è disposto a valutare anche la cessione a titolo definitivo e chiede almeno 30 milioni, l’ingaggio del ...

Il Napoli ci riprova con Grimaldo. L’affare si potrebbe chiudere per 40 milioni : Secondo ‘O Jogo’ Il Napoli sarebbe nuovamente sulle tracce di Alex Grimaldo. Il terzino sinistro di proprietà del Benfica interessa da tempo il presidente De Laurentiis che più di una volta è volato in Portogallo. Il ciclo di Grimaldo al Benfica è ritenuto terminato anche se proprio in queste settimane c’è stato un incontro col il direttore generale Tiago Pinto per discutere un possibile rinnovo. Sembra comunque più probabile ...

Calciomercato Napoli - doppio innesto a centrocampo : affare con la Fiorentina : Calciomercato Napoli – Ultime partite in stagione per il Napoli, l’obiettivo della squadra di Carlo Ancelotti è di chiudere la stagione nel miglior modo possibile ma si sta già programmando la prossima stagione. Il presidente De Laurentiis è al lavoro sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più importante per provare a ridurre il gap con la Juventus, nelle ultime ore novità importanti per quanto ...

Ayoze Perez - potrebbe essere lui la seconda scelta del Napoli se non si chiudesse l’affare Lozano : Le voci di mercato sul Napoli che arrivano dai media spagnoli riportano la pista Ayoze Perez, calciatore rivelazione della Premier League e pupillo di Rafa Benitez nel Newcastle. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe lui la figura scelta dalla dirigenza nel caso in cui la trattativa per Lozano non dovesse andare in porto. Il calciatore spagnolo potrebbe essere utile alla formazione di Ancelotti in quanto, sebbene la sua originaria zona di ...

RepFi : Il Napoli vuole inserire Diawara nell’affare Veretout. La Fiorentina non ci sta : L’edizione Fiorentina di Repubblica scrive della deludente stagione di Jordan Veretout: La seconda stagione in viola, per Veretout, è stata tutt’altro che in ascesa. Pioli ha dovuto adattare il francese davanti alla difesa, dopo l’addio di Badelj, sacrificando le sue doti in fase offensiva e chiedendo al giocatore maggiore attenzione nelle fasi di interdizione. Meno fantasia, più equilibrio. Rendimento in calo, realizzazioni dimezzate ...

Mercato Napoli - De Paul ha detto sì : i dettagli dell’affare : Mercato Napoli, De Paul ha detto sì: i dettagli dell’affare Mercato Napoli De Paul| La notizia è di poco fa, Rodrigo De Paul potrebbe diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il centrocampista, come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha già confermato la sua disponibilità al trasferimento, pronto dunque al grande salto dopo 3 anni all’Udinese. Con 15 milioni il Napoli potrebbe convincere i friulani a ...

Scontro De Magistris-Salvini su Napoli. Il sindaco : "Con Noemi in rianimazione non esitava a farsi selfie" : “Salvini ha reso il Paese più insicuro e più violento. Aumentano i reati a sfondo razziale; crescono le violenze su bambini e donne; si rafforza l’odio sociale e il sentimento del rancore; si consolida il pericolo del terrorismo per le politiche di odio nei confronti dei popoli islamici; aumentano corruzioni e collusioni, con indagini anche verso esponenti dello stesso Governo. Un ministro quasi mai presente al ...

Napoli - Albiol : 'Felice di tornare in campo - bisogna fare gol ora' : All'intervallo di Napoli-Cagliari, Raul Albiol ha parlato a Sky Sport : 'Sono felice di tornare in campo, speriamo di fare un bel secondo tempo e vincere. I primi 30 minuti abbiamo fatto bene, negli ultimi 15 un po' meno. Troppe palle perse, dobbiamo avere più ...

Far West Napoli - la disperata lotta tra la vita e la morte della piccola Noemi : Restano gravi ma stabili le condizioni di salute di Noemi, la bimba di 4 anni colpita al torace da un proiettile vagante venerdì pomeriggio a piazza Nazionale. Noemi insieme alla nonna era...

Napoli - Ancelotti : «Messi e Cristiano Ronaldo gli unici a fare la differenza» : Napoli - Alla vigilia del match del San Paolo col Cagliari , il tecnico Carlo Ancelotti presenta la sfida illustrando gli obiettivi della squadra partenopea: ' Abbiamo l'obiettivo di conservare il ...