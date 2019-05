Luciana Violini star | la nonna di Fedez approda su Instagram | 150K followers in trenta

blogo

(Di venerdì 17 maggio 2019) Sono bastate due fotografie per far raggiungere alla nonnina diquota 150mila, numero che sta crescendo di ora in ora su. Perchè si, ladi, nonché bisdel piccolo Leone Ferragni Lucia èta sul social network più gettonato del momento. La signoraha quindi un profilo tutto suo, dove dapprima saluta i suoi amati "folliver", come li chiama lei, e poi pubblica (o chi per lei) una foto con quella che definisce "la sua collega", Chiara Ferragni.Ma non è finita qui: come ad ogni influencer che si rispetti, è toccata la prima sponsorizzazione social. Ancheha allora invitato chi la segue ad acquie "Latte Milano", prima di lanciare il so primo Swipe Up. E dopo due fotografie statiche, è arrivato anche il primo video: 25 secondi dove vediamopresentare il suo cane e un particolare angolo di ...

