Il sonno elettorale del ddl Pillon | niente è archiviato davvero

(Di venerdì 17 maggio 2019) Se qualcuno si ritenesse appagato dalla sbandierata “archiviazione” del ddlannunciata nell’aprile scorso, sappia che nessuna reale “archiviazione” è in atto ma, anzi, che è assolutamente necessario essere più vigili e attenti che mai al suo percorso.Si dà il caso, infatti, che il suddetto decreto sia vivo e vegeto essendo stato solo rinviato in discussione a giugno. Insomma, diciamo che, al momento, gode solo di un momentaneo riposo, probabilmente per sbollire gli animi dando più agio alla campagnain corso.Un pisolino diciamo, per tornare più vivo che mai all’indomani del 26 maggio prossimo senza nessun reale diniego all’arrivo in Aula come affermato poche settimane fa, ma solo nel progetto di una versione riveduta chetoglierà al suo schema base .Pochi sanno, infatti, ...

