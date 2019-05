F1 | GP Gran Bretagna | la Pirelli sceglie la gamma più dura per l’appuntamento di

oasport

(Di venerdì 17 maggio 2019) Laha resa nota la scelta degli pneumatici che saranno a disposizione dei team di Formula Uno, nel prossimo GP di, previsto sul circuito di Silverstone (14 luglio). Ebbene, il fornitore italiano ha optato per lapiùdelle mescole, vale a dire C1, C2 e C3 per ovviare alle problematiche legate ad un asfalto particolarmente impegnativo sugli pneumatici Le curve di media-alta velocità andranno ad incidere inevitabilmente sulla messa a punto delle monoposto e le gomme avranno, come al solito, un peso determinante. Set che potrebbero favorire la Ferrari? Difficile a dirsi. La SF90 potrebbe avere dei punti di forza sul tracciato ma ciò dipenderà anche da quali saranno gli aggiornamenti che le macchine presenteranno. La scelta dello stesso compound usato in Bahrein potrebbe far sorridere ma è presto per dirlo, visto e considerato costa sta facendo la Mercedes ...

