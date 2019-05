E' da oggi in arrivo il Royale Pass Season 7 su PUBG Mobile

Nuova perturbazione in arrivo - nel week end ancora pioggia - neve e freddo : Roma - I vortici freddi nord europei che nell'ultimo periodo stanno prendendo di mira il Mediterraneo centrale e l'Italia cambieranno obiettivo dalla seconda parte della settimana e prediligeranno gli stati occidentali del Continente. La depressione alimentata dalle discese di aria fredda dal Nord Europa che fino a giovedì segnerà il passo in prossimità delle nostre regioni meridionali è destinata ad esaurirsi da ...

Meteo weekend : in arrivo pioggia e freddo : Le previsioni ci dicono che anche il weekend sarà rovinato dal maltempo. Tra sabato 18 e domenica 19 maggio l'Italia sarà infatti di nuovo in balìa di un carico di piogge, ma non su tutto lo Stivale. Nella giornata di oggi, 16 maggio, la perturbazione farà sentire i suoi effetti principalmente sul Meridione, con elevato rischio di temporali specie su Calabria e Sicilia. Venerdì 17 finalmente il maltempo concederà una tregua, con il sole che ...

Meteo - la maledizione del weekend : in arrivo pioggia e freddo. Ma non in tutta Italia : La primavera, come cantava Franco Battiato, tarda ad arrivare: e prosegue la cosiddetta 'maledizione del weekend', con il prossimo fine settimana che sarà rovinato ancora dal...

RAGE 2 disponibile da oggi : Tutti i contenuti in arrivo : Che la follia abbia inizio! RAGE 2 è ora disponibile in tutto il mondo per Xbox One, PlayStation 4 e PC. Nell’universo di RAGE 2 ti aspetta un classico sistema di combattimento in stile id Software in un folle mondo aperto creato da Avalanche Studios. RAGE 2 disponibile da oggi Vestirai i panni di Ranger Walker, la cosa che più si avvicina a un supereroe e la migliore speranza di rovesciare ...

The Division 2 si aggiorna - il Title Update 3 in arrivo oggi : quando non si potrà giocare? : L'esordio di The Division 2 lo scorso mese di marzo è stato accolto come una vera e propria boccata d'aria fresca da parte dei fan della serie e non solo. Il titolo sviluppato da Ubisoft si è infatti presentato all'appuntamento con l'abito delle buone occasioni, con una consapevolezza dettata da un lavoro di rifinitura del predecessore che garantiva qualità e quantità fin dai primi frangenti di gioco. La categorizzazione di Game as a Service ...

Meteo - torna l’autunno : in arrivo pioggia - neve e grandine. Calano ancora le temperature : Che tempo farà oggi, sabato 11 maggio, e domani, domenica 12? Su tutta Italia torna l'autunno, con pioggia, vento, grandine ed anche neve a bassa quota, con un calo generalizzato delle temperature, giù fino a 10 gradi al Nord: ecco l'elenco delle regioni a rischio maltempo, che continuerà anche nel corso della prossima settimana.Continua a leggere

Meteo : vasta perturbazione in arrivo - torna la pioggia oggi : Tempo nuovamente in peggioramento sulla nostra penisola e questa volta principalmente sulle regioni del nord, dopo appena 24 ore di pausa dopo l'ondata di freddo eccezionale occorsa nel week-end....

Meteo : nuova perturbazione in arrivo - domani torna la pioggia al nord : Dopo una breve tregua dalla perturbazione artica che ha riportato l'inverno sull'Italia, il tempo è pronto nuovamente a guastarsi su diverse nostre regioni sebbene questa volta le responsabili...

Meteo - ondata di freddo in arrivo : tornano pioggia - grandine e neve. Le regioni a rischio : Che tempo farà nei prossimi giorni? Secondo le previsioni Meteo, una nuova ondata di freddo è in arrivo dalla Russia sull'Italia, che porterà pioggia, grandine e neve anche a bassa quota soprattutto nel weekend da venerdì 3 a domenica 5 maggio. Un sospiro di sollievo si potrà tirare da martedì 7, quando il clima diventerà più mite.

Meteo - dopo il 25 aprile torna il maltempo : nel weekend in arrivo pioggia e freddo : dopo i 30 gradi del ponte del 25 aprile, è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione che porterà pioggia e freddo già a partire da venerdì 26 aprile, a rischio soprattutto le regioni del Centro-Nord, dove potrebbero esserci nubifragi. Migliore la situazione del Meteo al Sud. Ci sarà un generale calo delle temperature a causa dell'ingresso di un flusso di aria gelida proveniente dal Nord Europa. Proprio venerdì ci sarà un peggioramento delle ...

Meteo : oggi nubi e maltempo al nord - forti temporali sui rilievi. Caldo in arrivo al sud! : Il vento di scirocco si sta pian piano placando sulle regioni del centro-sud dopo quasi 48 ore di raffiche impetuose che hanno causato non pochi danni specie su Sicilia e Puglia. La situazione ora...

Meteo - il maltempo non si arresta. Ciclone in arrivo : pioggia - grandine e freddo : 72 ore di maltempo su tutta l’Italia. Nei prossimi giorni sulla penisola sono previste forte perturbazioni con serio rischio di freddo e temporali. A partire dalla giornata di oggi, martedì 23 aprile, che sarà all’insegna del tempaccio, soprattutto al Nord e in gran parte delle regioni centrali. Secondo gli esperti di ‘IlMeteo.it’ sono possibili forti acquazzoni e locali nubifragi sui rilievi alpini e prealpini del Nord ...

Allerta Meteo Piemonte : in arrivo pioggia e temperature in calo : Arpa Piemonte, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, per la giornata di domani prevede forti piogge, con rischio di locali allagamenti e isolati fenomeni di versante: per tale motivo è stata diramata l’Allerta Meteo gialla per precipitazioni intense. Il peggioramento è atteso dal tardo pomeriggio di oggi, con precipitazioni dal settore sudoccidentale in progressiva estensione sul resto del Piemonte dalla serata. Secondo ...

Malattie rare - in arrivo nuove terapie sempre più specifiche : il convegno oggi all’Istituto Superiore di Sanità : Si è aperto stamattina presso l’Aula Pocchiari dell’Istituto Superiore di Sanità a Roma il convegno “L’accesso al mercato dei farmaci per le Malattie rare: nuove sfide e priorità per il Sistema Sanitario Nazionale – III EDIZIONE”. Un bilancio tra ricerca scientifica e sostenibilità economica sulle opportunità offerte dal progresso scientifico e sulle sfide future delle ATMP. Il settore delle Malattie rare rappresenta una reale sfida per il ...