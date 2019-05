Che cosa succederà ai nostri smartphone cinesi?

E l'Italia con Huawei Che cosa farà? : Roma. La decisione dell’Amministrazione Trump sul controllo delle tecnologie che arrivano dalla Cina costringe il resto del mondo a una riflessione seria, e che guardi al lungo periodo. Già dal gennaio scorso, con l’incriminazione formale del colosso delle telecomunicazioni cinesi, la discussione su

Perché la petizione dei fan de Il trono di spade sembra una cosa da ridere - ma è invece un insopportabile segno di presunzione : Quando si sbaglia un rigore, quando non si azzecca una strategia, quando si traduce male il titolo di un film, quando il traffico viene deviato in una direzione anziché in un'altra, noi italiani ci scopriamo sempre calciatori, allenatori, traduttori, urbanisti. Siamo indubitabilmente migliori di chi un certo lavoro lo fa di mestiere. Ma stavolta qualcuno ci ha superato, e parliamo dei circa 500.000 sceneggiatori professionisti che hanno firmato ...

Lazio - con la Coppa Italia arriva anChe l’Europa League : cosa cambia per le altre [DETTAGLI] : Con la vittoria della Coppa Italia da parte della Lazio, cambiano gli scenari anche per quanto riguarda la qualificazione in Europa League. Tra gli spettatori interessati alla finale di ieri tra i biancocelesti e l’Atalanta c’erano sicuramente anche i club impegnati nella lotta per l’Europa: Inter, Milan, Roma e Torino. Con l’alzata del trofeo da parte della squadra di Simone Inzaghi cambia la situazione anche per ...

Che cosa manca all’esport italiano per diventare grande? : Sono passate poche ore dalla pubblicazione del secondo “Rapporto sugli esports in Italia”, presentato a Milano dall’associazione di categoria, Aesvi, e da Nielsen, responsabile della ricerca. Qualche considerazione è comunque possibile e forse lo era già a colpo d’occhio: oggi in Italia, conferma il censimento, l’esport è seguito da 350mila persone almeno una volta al giorno, numero che sale a un milione e 200mila se si considera chi ne fruisce ...

Cosa sta succedendo a Britney Spears : tra rehab - tribunale e il fatto Che potrebbe non esibirsi più : #FreeBritney

Reddito di cittadinanza "allargato" a più disoccupati : Che cosa potrebbe cambiare : L'Inps è pronto ad estendere il Reddito di cittadinanza a chi ha da poco perso il lavoro, ma non sarà semplice. Il "veicolo...

Le misteriose larve marine Che non sappiamo ancora in cosa si trasformeranno : (foto: Michael Boyle) A largo di Panama sono appena state osservate microscopiche larve marine davvero molto speciali. Tanto che potrebbero essere totalmente nuove per il mondo della biologia. A riferirlo su Invertebrate Biology sono stati i ricercatori della Smithsonian Tropical Research Institute, secondo cui la sfida principale è proprio quella di determinare a quale specie possano appartenere . Molto spesso, infatti, gli stadi larvali non ...

«IT – Capitolo 2» - cosa dice il trailer (anChe) rispetto al romanzo : Tra i film horror più attesi del 2019, c’è senza dubbio IT – Capitolo 2. Il sequel della pellicola di Andy Muschietti, che propone la rivisitazione del romanzo cult di Stephen King, già portato sullo schermo nella miniserie del’90 di Tommy Lee Wallace, subisce anche le aspettative della prima parte, che nel 2017 ha riscosso grande successo di critica e di pubblico, come testimoniano gli incassi di oltre 700 ...

Massimo Giletti - la voce di Dagospia : "Torna in Rai tre anni dopo l'addio. Che combinazione". Cosa non torna : torna in Rai in netto anticipo, Massimo Giletti. L'indiscrezione è di Alberto Dandolo per Dagospia, e non si limita ad annunciare l'ospitata del conduttore di Non è l'Arena il prossimo 19 maggio a Domenica In. Mentre i piani alti di viale Mazzini sono in agitazione per la partecipazione di Maria De

Borse - Che cosa succede durante le fasi di correzione? Negli ultimi 90 anni è andata così : L’escalation della guerra commerciale sta spingendo la volatilità dei mercati nel mese di maggio, statisticamente uno dei più difficili per l’azionario. Ecco gli scenari possibili nel caso in cui le azioni dovessero entrare in una fase di correzione...

Papa Francesco e l'elemosiniere - la rivolta segreta in Vaticano : "Perché molti non possono dire cosa pensano" : Il Vaticano fa muro intorno a Don Corrado, l'elemosiniere del Papa pro-abusivi. Ufficialmente, Papa Francesco non ha commentato il gesto ribelle di monsignor Konrad Krajewski, che si è calato nel pozzetto di un palazzo romano occupato abusivamente per riallacciare i collegamenti elettrici staccati d

Taylor Swift si è pentita di qualcosa Che aveva detto sull'ex Joe Jonas : Un'intervista che risale a ben 11 anni fa