Ascolti Coppa Italia in calo Quest’anno la partita più vista è stata la finale

Ascolti TV | Mercoledì 15 maggio 2019. In 7 - 3 mln per la finale di Coppa Italia (28.7%) - Non è la D’Urso 17.7% : Pamela Prati e Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 15 maggio 2019, su Rai1 la finale di Coppa Italia Atalanta-Lazio ha conquistato 7.297.000 spettatori pari al 28.7% di share (qui gli Ascolti della finale 2018). Su Canale 5 – dalle 21.31 all’1.21 – Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.911.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Rai2 Dove eravamo rimasti ha interessato 1.335.000 spettatori pari ...

Ascolti TV | Giovedì 25 aprile 2019. Coppa Italia 21.5% - Un Amore Così Grande 12.6% - A Raccontare Comincia Tu arriva al 10% : A Raccontare Comincia Tu: Raffaella Carrà e Maria De Filippi Nella serata di ieri, Giovedì 25 aprile 2019, su Rai1 la semifinale di Coppa Italia Atalanta-Fiorentina ha conquistato .000 spettatori pari al 21.5% di share. Su Canale 5 Un Amore cosi Grande ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Rai2 il film Il fidanzato di mia sorella ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 la nuova edizione di ...