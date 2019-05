Visitare la Terra Santa non spaventa i pellegrini In attesa della pace

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2019) “La luce pasquale illumini tutti i governanti e i popoli del Medio Oriente, a cominciare da israeliani e palestinesi, e li sproni ad alleviare tante sofferenze e a perseguire un futuro die di stabilità”. È l’ennesimo e accorato appello che Papa Francesco ha rivolto nel messaggio Urbi et Orbi in occasionePasqua 2019. Parole e gesti che Bergoglio ripete da anni, in particolare da quando, nel 2014, visitando la, offrì la sua casa in Vaticano ai leader israeliani e palestinesi per favorire un accordo di. L’incontro si tenne, ma poi il riconoscimento, nel 2015, da parteSede dello Stato Palestinese suscitò la profonda “delusione” di Israele. Se lae la “soluzione dei due Stati”, da sempre sostenuta dal Vaticano, appaiono ancora molto lontane, lacontinua ad attirare numerosida ogni parte del mondo. Per questo motivo, il ...

