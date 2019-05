Vede ladro e si lancia all’inseguimento con la moto! Adrea cade e muore a 25 anni (Di giovedì 16 maggio 2019) Terribile tragedia nelle scorse ore a Genova. Un giovane di 25 anni ha perso la vita tragicamente dopo essere scivolato violentemente a terra con la sua moto con la quale stava cercando di inseguire un ladro che aveva visto poco prima. Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di giovedì, intorno alle 19, in via Rivarolo, all'altezza del Mercatone Uno.



La vittima è Andrea Corsini, un giovane meccanico che lavorava nell'officina del padre in zona. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto da parte della polizia municipale genovese in base alle testimonianze dei presenti, il 25enne aveva visto fuggire da un negozio vicino una persona che aveva tentato un furto e stava cercando di inseguirlo quando è avvenuto lo schianto fatale. Il 25enne è scivolato andandosi a schiantare contro un blocco di cemento a lato del marciapiede.



