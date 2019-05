Serie A Inter torna al terzo posto | Chievo battuto 2-0

Calcio - Serie A 2019 : l’Inter batte 2-0 il Chievo e torna al terzo posto - il Bologna travolge 4-1 il Parma : Inter e Bologna festeggiano nei posticipi della 36ma giornata della Serie A di Calcio. A San Siro i nerazzurri hanno battuto 2-0 il Chievo, tornado così al terzo posto in classifica e avvicinando l’obiettivo Champions League. Al Dall’Ara i rossoblù hanno invece travolto 4-1 il Parma, centrando la sesta vittoria consecutiva in casa e facendo così un passo decisivo verso la salvezza, che invece resta in bilico per i crociati. Partiamo dal ...

Salvini si scaglia contro i tg : 'Dicono fesSerie di cui non interessa niente a nessuno' : E' un Matteo Salvini che, dal palco di Legnano, si lancia in un comizio che racchiude i soliti temi, ma aggiunge novità a quelle che sono le argomentazioni che maggiormente lo hanno contraddistinto negli ultimi tempi. Il leader della Lega, infatti, ha manifestato in maniera polemica il proprio dissenso rispetto a quello che sarebbe il modo di trattare alcune notizie da parte di alcuni tra i maggiori telegiornali a livello nazionale. Sotto la ...

Lega ancora contro il Tg1 - Salvini dal palco di Legnano : “Dice fesSerie che non interessano a nessuno - come Tg5 e TgLa7” : “Vi sfido: fate un esperimento, andate a guardare stasera i telegiornali,Tg1, Tg5 o La7. Non affronteranno nessuno degli argomenti dei quali stiamo parlando qui in piazza, ma parleranno solo di fesserie di cui non importa nulla a nessuno”. Lo ha detto a Legnago Matteo Salvini in un comizio. Il vicepremier è tornato quindi ad attaccare il tg1, già bersaglio dei leghisti nei mesi scorsi, a cui ora si aggiunge anche il telegiornale ...

Arriva il trailer di What If - la Serie con Renée Zellweger promette di svelare come un’unica decisione sbagliata possa sconvolgere un’intera esistenza : A distanza di quasi un mese dal primo teaser, Netflix rilascia finalmente il trailer di What If, una miniserie originale disponibile in streaming dal 24 maggio. La protagonista è Renée Zellweger, di nuovo sulla cresta dell'onda grazie a una biopic su Judy Garland e a una serie dalle atmosfere inquietanti e indecifrabili, la prima dopo più di 18 anni. Il trailer di What If mostra infatti Zellweger nei panni di una misteriosa benefattrice. Al ...

Serie A - si chiude la 36^ giornata : le formazioni di Bologna-Parma e Inter-Chievo : Si chiude la 36^ giornata del campionato di Serie A, turno molto importante soprattutto per la corsa salvezza, la vittoria dell’Empoli in trasferta contro la Sampdoria ha rovinato i piani dei club, adesso tante squadre sono a serio rischio. Oggi in scena due partite molto importanti. Alle 19 vero e proprio scontro per la salvezza quello tra Bologna e Parma, partita che non ha bisogno di presentazioni per rivalità ed obiettivi. Le due ...

Shaun Dooley interpreterà Re Foltest nella Serie TV di The Witcher : Come riporta TheWitcherTV, Shaun Dooley ha svelato quale personaggio interpreterà in The Witcher, la serie TV Netflix ispirata alle opere di Andrzej Sapkowski. Dooley aveva confermato la sua partecipazione allo show già lo scorso gennaio, senza però specificare in quale ruolo. Poche ore fa con un criptico post su Instagram, l'attore britannico ha lasciato intuire che interpreterà il ruolo di Foltest, Re di Temeria, principe di Sodden, sovrano di ...

Softball - Serie A1 2019 : Bollate sfida Parma per rilanciarsi in classifica - impegno interno per Bussolengo : La Serie A1 di Softball 2019 è giunta al suo giro di boa, con la prima giornata del girone di ritorno (il decimo turno complessivo), che avrà luogo nel fine settimana, a cominciare dalla sfida della capolista Specchiasol Bussolengo, che proverà ad incrementare la sua percentuale di vittorie, affrontando la Tecnolaser Europa, mentre la Poderi Dal Nespoli Forlì se la vedrà con Caserta in trasferta. Doppio confronto anche tra Saronno e Caronno, ...

Pronostici Serie A 36^ giornata - i consigli di CalcioWeb : vittorie per Atalanta e Inter : Si avvia alla conclusione il massimo campionato italiano. In questo weekend si giocherà la 36^ giornata, terzultima tappa di un torneo che ha già visto la netta conferma di una Juventus schiacciasassi, protagonista del big match di questo turno in casa della Roma. Giallorossi che sperano ancora in una qualificazione alla Champions League, ma che già sabato potrebbero vedere ridursi di molto le possibilità: l’Atalanta ospita infatti ...

La Serie A prepara i titoli di coda - l’Inter vuole siglare la qualificazione in Champions : Mancano solamente tre giornate alla fine di questo campionato dove, come di consueto la Serie A ha visto dominare i bianconeri, che si sono aggiudicati lo scudetto.La bellezza delle ultime tre giornate di campionato verranno caratterizzate dalla corsa alla Champions League.Con un Inter favorita: Chievo già retrocesso, la trasferta di Napoli con già in tasca il secondo posto quindi una qualificazione già certa per la prossima edizione della ...

Il piano industriale della Serie A : una media company con sguardo internazionale : Uno sguardo più internazionale, con attenzione ai ricavi commerciali, ampliamento dell’organico e trasformazione in una media company. Sono alcuni dei temi su cui la Lega Serie A intende puntare nei prossimi anni, attraverso lo sviluppo di un piano industriale che sarà presentato domani all’assemblea dei club dall’amministratore delegato Luigi De Siervo. Come riporta Prima Comunicazione, […] L'articolo Il piano ...

Cagliari - il più "cattivo" in Serie A. E quant'è buona l'Inter... : Mancano ancora tre giornate alla fine della stagione, ma alcune squadre possono dire di aver ha già superato se stesse. Il Cagliari, ad esempio. Ad oggi sono 9 le espulsioni rimediate dagli uomini di ...

Serie A Inter - distrazione muscolare per De Vrij : a rischio per il Chievo : MILANO - Stefan De Vrij va ko: il difensore dell' Inter ha riportato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra. "Ho sentito tirare l'adduttore, aspettiamo per capire cos'è" , aveva ...

Francesco Totti : “Chi potrebbe interpretare me in una Serie tv? Carlo Verdone”. Ma ecco come ha risposto l’attore : Francesco Totti avrebbe in mente l’attore giusto che potrebbe interpretarlo nella fiction “Un Capitano”, basata sull’autobiografia dell’ex capitano della Roma. “Il mio ruolo? potrebbe farlo Carlo Verdone“. L’ex calciatore, raggiunto da Le Iene, non si è lascitoa andare a troppi particolari su questo progetto che prevede una serie e un docufilm ma ha detto di non avere nessuna preferenza tra Boghi e ...

Grande Fratello 2019 - Valentina Vignali : “Soleil Sorge? Si è fatta tutta la Serie A”. E Malgioglio interviene : “Sei da querela - come ti permetti” : Valentina Vignali di nuovo tra le protagoniste del Grande Fratello Nip. Stavolta per un attacco rivolto all’italo-americana Soleil Sorge. Le scaramucce tra le due vanno avanti da un pezzo, fin dai tempi in cui la Sorge era fidanzata con Luca Onestini, Fratello di Gianmarco Onestini attualmente nella Casa. La Vignali, riferendosi alla modella, ha detto: “Lei è una provocante. A volte esagera coi comportamenti e per fortuna Luca lo ha ...