Scontro in volo in Alaska | 5 morti e un disperso

Eliana Michelazzo piange da Barbara D'Urso dopo lo Scontro con Favoloso e Signoretti : Durante la puntata trasmessa ieri di Live - Non è la D'Urso, la manager di Pamela Prati è tornata in studio per difendere la sua assistita in merito alle presunte nozze con Marco Caltagirone. Eliana Michelazzo dopo un duro faccia a faccia con Riccardo Signoretti e Luigi Favoloso è scoppiata in lacrime per la tensione accumulata in questo periodo. Il giallo sul matrimonio del duo Prati-Caltagirone giorno dopo giorno diventa sempre più intrigante ...