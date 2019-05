La Corea del Nord ha chiesto che gli Stati Uniti restituiscano la nave cargo sequestrata

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Shanghai 2019 : Corea del Sud dominante a livello individuale nell’olimpico - Stati Uniti perfetti nel compound : La seconda tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro con l’arco è andata in archivio a Shanghai (Cina) dopo una settimana di grandissimo spettacolo fornito dai migliori arcieri del circuito internazionale. Gli Stati Uniti hanno chiuso la manifestazione in vetta al medagliere grazie alle quattro medaglie d’oro (su cinque disponibili) conquistate nella specialità del compound , mentre i maestri della Corea del Sud hanno raccolto un ...

Hyundai è sponsor ufficiale del Padiglione Corea alla Biennale di Venezia : Hyundai è sponsor ufficiale del Padiglione Corea alla Biennale di Venezia , il pluripremiato design rappresenta il suo paese sponsor principale del Padiglione Corea alla Biennale di Venezia sin dal 2015, Hyundai conferma anche quest’anno il suo supporto di lunga data alle arti contemporanee e alla cultura. Per la 58esima edizione della Biennale di Venezia , il Padiglione Corea no interpreterà la modernità e la storia dell’Asia Orientale ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Shanghai 2019 : delude la Corea del Sud nella gara a coppie mista - Turchia e Taipei Cinese in finale : Il programma della seconda tappa di Coppa del Mondo 2019 di Tiro con l’arco, in corso di svolgimento a Shanghai (Cina), continua con lo svolgimento del tabellone a eliminazione diretta delle gare a coppie miste di ricurvo e compound. La quarta giornata della manifestazione ha visto diversi risultati a sorpresa con la favoritissima Corea del Sud che non è riuscita a raggiungere l’atto conclusivo in entrambe le specialità nonostante ...