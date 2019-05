Allarme per la Luna | sta “tremando” per i terremoti e si sta restringendo | “precisamente

Scuole chiuse per il maltempo - l'elenco : Allarme rosso per i fiumi in piena : Scuole chiuse il 14 maggio a causa dell'ondata di piena dei fiumi. Sono molti i comuni che hanno deciso questa misura in via precauzionale. Oggi situazioni più critiche nel Modenese, con...

Maltempo Marche : fiume Jesi supera la soglia di Allarme : Anche le Marche nella morsa del Maltempo dalla giornata di ieri, con piogge abbondanti che insistono su gran parte del territorio anche in queste ore. Leggi anche: Emergenza in Emilia Romagna:...

Secchia in Piena : attivato l'Allarme nel modenese - persone ai piani alti : Continua a piovere sull'Emilia Romagna e la situazione dei principali bacini idrici della regione peggiora di minuto in minuto tanto da costringere le autorità locali ad attivare la fase di allarme...

Droghe e adolescenti - Allarme in Liguria. Caccia ai fondi per un centro di recupero : Costa, Ceis:«Oggi i casi più gravi trattati a Civitavecchia». Viale: «Per realizzare la struttura va rivisto il sistema delle convenzioni»

Allarme Plastica : per l’80% degli italiani si è vicini a un disastro ambientale : Crescono la consapevolezza dei cittadini sullo stato di salute del pianeta e l’attenzione come consumatori nei confronti delle aziende in tema di impatto ambientale e uso della Plastica. Negli ultimi 4 anni infatti la conoscenza qualificata sui temi ambientali da parte dei cittadini segna un +65% e inoltre l’80% degli italiani dichiara di avere il timore di essere alle soglie di un disastro ambientale. E se il 50% (1 su 2) pensa che ...

Clima : Allarme per coste e surfisti - le onde saranno sempre più ingovernabili ed estreme : I cambiamenti Climatici, tra riscaldamento degli oceani e innalzamento del livello del mare, determinano condizioni atmosferiche che si riflettono anche sulle onde: secondo una ricerca pubblicata dalla University of California, Santa Cruz, la potenza delle onde, generata dall’energia che il vento trasmette al mare, aumentava a una media di mezzo punto percentuale ogni anno dal 1948, mentre dal 1994 l’incremento è salito al 2,3%. Gli ...

Mare Jonio sequestrata<br> Ma c'è un altro Allarme per una barca in avaria : La Mare Jonio è sbarcata a Lampedusa, ma è stata subito sequestrata e le forze dell'ordine stanno effettuando tutti i controlli del caso e avrebbero già trovato delle irregolarità. La Guardia di Finanza accusa la nave della Ong Mediterranea di "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina". La Procura di Agrigento deciderà se conferMare il sequestro oppure restituirla alla Ong. Matteo Salvini infatti aveva annunciato:"Mi risulta che la nave ...

Migranti - La Mare Jonio attracca a Lampedusa. La nave sarà sequestrata. Nuovo Allarme per barca in avaria : Un barcone con a bordo un centinaio di Migranti, tra cui donne e bambini, si troverebbe in difficoltà al largo della Libia. Lo rende noto Alarm Phone, che in un tweet scrive: 'Più di 100 vite a ...

Allarme per barcone in avaria con 100 persone a bordo : Roma, 10 mag., AdnKronos, - "Più di 100 vite a rischio, 24 donne e 8 bambini! Abbiamo ricevuto una chiamata stamattina da una barca partita dalla #Libia. Comunicazione difficile per segnale debole". A ...

15 : 35 - Via Isonzo - Allarme bomba per una scatola 'sospetta' : ... e quindi l'acquisto, di ingredienti provenienti dalla Valpolcevera e dalle zone limitrofe, a vantaggio delle aziende locali che hanno bisogno di rilanciare la propria economia.

PERUGIA - DENUNCIANO ALBANESE PER PROCURATO Allarme : PERUGIA - Nella serata di ieri i militari della Compagnia Carabinieri di PERUGIA, all'esito di accertamenti, hanno deferito in stato di libertà, per i reati di PROCURATO ALLARME, rapina, ...

L’inquinamento sta rovinando i nostri occhi : gli esperti lanciano l’Allarme e spiegano come proteggersi : I nostri occhi, le nostre finestre sul mondo, sono strumenti molto delicati e vecchie e nuove minacce attentano alla loro salute. come se non bastassero gli stili di vita sbagliati con un uso massiccio di tablet e smartphone, lo stress e le disfunzioni metaboliche e ormonali. All’elenco già lungo di nemici si aggiunge ora anche l’impatto dei cambiamenti climatici. Tra ondate di calore e aumento delle temperature medie ambientali, ...

"Urla e panico" - Allarme per barcone in avaria : Un barcone in avaria con a bordo 150 persone, tra cui donne e bambini. A lanciare l'allarme è Alarm Phone, la linea telefonica diretta e auto organizzata per rifugiati in difficoltà nelle acque del ...

Migranti - Allarme alla Guardia Costiera : “Barcone con 150 persone a bordo sta affondando al largo della Libia” : È arrivata alla Guardia Costiera italiana la segnalazione di un barcone in avaria nel Mediterraneo, a rischio di affondamento, con circa 150 persone a bordo. L’imbarcazione, su cui ci sono molte donne e bambini, si trova nella zona di ricerca e soccorso libica. La nave Mare Jonio, della ong Mediterranea Saving Humans, si trova a circa 100 miglia dal barcone in difficoltà, ma ha detto di essere pronta a intervenire. La segnalazione è ...