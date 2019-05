Torino | la Lega all' attcco del Salone del libro | Lagioia deve dimettersi

Grande Torino - a Superga anche una delegazione dello Juventus Museum : Torino - Una targa alla memoria del Grande Torino a Superga , a fianco della lapide che reca i nomi delle 31 vittime dell'incidente aereo che, il 4 maggio di settant'anni fa, strappo alla città e a ...

Juventus - una delegazione del Museum a Superga per omaggiare il Grande Torino [FOTO] : Una delegazione dello Juventus Museum è oggi a Superga, in occasione dei 70 anni della tragedia che coinvolse il Grande Torino, insieme alle delegazioni dei Musei di River Plate, Benfica e Fiorentina. Lo riferisce il club bianconeri in un tweet, corredato anche da una foto. Un gesto significativo proprio nel giorno del Derby della Mole di questa sera. Una delegazione dello #JuventusMuseum è oggi a Superga, in occasione dei 70 anni della ...

Basket - la Lega caccia Torino dalla Serie A : “Quote a Gerasimenko - aveva indebitato Cantù”. Non potrà iscriversi dal 2019/20 : L’Auxilium Fiat Torino è stato esclusa dalla Lega Basket di Serie A. La decisione è stata presa dall’assemblea della Lega Basket per “condotta incompatibile” alla luce dell’ingresso nella nuova compagine societaria proprietaria del club torinese di Dimitry Gerasimenko, che fino allo scorso febbraio era il proprietario della Pallacanestro Cantù. L’uomo d’affari ucraino, come raccontato da Ilfattoquotidiano.it ...

Lega Basket Serie A : l’Auxilium Torino esclusa dal campionato - i dettagli : Lega Basket Serie A, l’Auxilium Pallacanestro Torino è stata esclusa dal campionato a seguito delle recenti vicissitudini La Assemblea della Lega Basket Serie A ha deliberato la esclusione dalla LBA del club Auxilium Pallacanestro Torino. La decisione è stata adottata per condotta incompatibile con la permanenza nella Lega alla luce dell’ingresso nella nuova compagine societaria proprietaria del club torinese di Dimitry Gerasimenko, ...

Juve-Torino - la Lega pensa all'anticipo a venerdì 3 maggio : ... e cioè il 4 maggio per la concomitanza con le semifinali di Champions che avrebbero potuto vedere la presenza della Juve, dal mondo granata si era sollevata una sorta d'indignazione popolare. "...

Tornano le madamin in favore del Tav : 20.000 in piazza a Torino ma senza Lega e Forza Italia : E' la terza manifestazione a cui hanno aderito ancora i comitati civici, il mondo delle imprese e dei sindacati' Invocano che si aprano i bandi