Tanti fedeli ieri a Ragusa per la Madonna della Medaglia

quotidianodiragusa

(Di lunedì 13 maggio 2019) Moltihanno partecipatoalla festa di Maria Santissimaper le vie del centro storico disuperiore

LuceAlgida : Adesso hai tanti altri che ti seguono, vedremo se saranno fedeli come noi pirla di sinistra. Ah, non sono renziano,… - gbasilietti : Mons. Giulietti domani a Lucca, con lui tanti fedeli e giovani perugini - - UmbriaRadio : Il nuovo arcivescovo arriverà in cattedrale in pellegrinaggio. Tra i vescovi umbri presenti anche il cardinale Bass… -