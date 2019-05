Superlega | sale la tensione | le mosse di Ceferin e dell’Eca

sportfair

(Di lunedì 13 maggio 2019) Lasembra non essere gradita dalle cosiddette “piccole” in giro per l’Europa: le big però insistono Si svolge oggi in Svizzera un incontro tra il presidente dell’Uefa Aleksandere un gruppo ristretto di alcuni top club che appartengono all’Eca: tra questi, a quanto apprende l’Adnkronos, sono previsti gli spagnoli Barcellona e Real Madrid e alcuni club italiani. Oltre alla Juventus del presidente dell’Eca Andrea Agnelli, è prevista la presenza di Inter e Milan. Si tratta di un Board meeting Eca che non era originariamente nel calendario della associazione dei club europei ma che si è reso necessario dopo il salire delle tensioni per la modifica della Champions League che l’Eca vorrebbe dopo il 2024. Mentre la competizione principale della Champions League continuerà ad essere l’evento a 32 squadre che è oggi, ...

vballworldy1 : RT @pilloledivolley: Playoff Finale Gara3: Perugia supera la Lube con un nuovo 3-0 tra le mura amiche, sale 2-1 nella serie e sabato potreb… - _aoi_yuki_ : RT @pilloledivolley: Playoff Finale Gara3: Perugia supera la Lube con un nuovo 3-0 tra le mura amiche, sale 2-1 nella serie e sabato potreb… - volley_all : RT @pilloledivolley: Playoff Finale Gara3: Perugia supera la Lube con un nuovo 3-0 tra le mura amiche, sale 2-1 nella serie e sabato potreb… -