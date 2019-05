“Palermo in serie C” | la B sconvolta e play off slittano

ilfogliettone

(Di lunedì 13 maggio 2019) Resta poco rosa e tanto nero nell'incubo del Palermo, retrocesso inC per irregolarita' gestionali dopo un travagliato periodo dal punto di vista della societa' che, almeno secondo il tribunale della Figc, e' stata gestita con eccessiva spregiudicatezza tra il 2014 e il 2017. Resta fuori, al momento, l'ex patron Maurizio Zamparini, dato che i giudici ne hanno dichiarato inammissibile il deferimento per mancato rispetto dei termini a difesa. La sentenza che accoglie quasi in toto le richieste della procura "per responsabilita' diretta" del club era attesa, ma non per questo fa meno male - "una decisione che colpisce tutta la citta'", ha dichiarato a caldo il sindaco Leoluca Orlando - e ha riflessi sulla classifica del campionato cadetto, regalando, in attesa dell'ultimo verdetto legale, una inaspettata salvezza al Venezia - curiosamente l'ex club di Zamparini -, un postooff al ...

