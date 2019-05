Gazzetta rivela | “Il Napoli ha deciso di non far più parlare Ancelotti fino a Dimaro” Il

forzazzurri

(Di lunedì 13 maggio 2019) Ilhadi non far più. Ladello Sport spiega il motivo: Ilvince contro la Spal bissando il successo ottenuto domenica scorso contro il Cagliari, al fotofinish. Ancora una volta gli azzurri confermano quella che quest’ anno ha rappresentato una vera e propria costante: le reti messe a segno negli ultimi 15 minuti di gioco. Periodo nel quale gli azzurri non hanno rivali in quanto a realizzazioni. Ma le vittorie e il secondo posto non eliminano, però, le polemiche, anche se non di una certa valenza. A due partite dal termine della stagione, infatti, potremmo non sentire più Carloin conferenza stampa. Il tecnico azzurro, secondo l’ edizione odierna de “Ladello Sport’, dovrebbe riprendere a rilasciare dichiarazioni dal primo giorno di ritiro a Dimaro. Questo per scelta della stessa ...

