F1 | Mondiale F1 2019 | Ferrari in stato confusionale e la gestione di Mattia Binotto è

MotoMondiale - GP Francia 2019 : orari del week-end - programmazione tv su Sky e TV8 : Il lungo tour europeo del calendario prosegue nel prossimo fine settimana con il Gran Premio di Francia 2019, quinta tappa del Motomondiale in programma da venerdì 17 a domenica 19 maggio sul circuito di Le Mans. I migliori interpreti del motociclismo globale si daranno battaglia su uno dei tracciati più antichi e affascinanti del panorama attuale in una gara che si profila più incerta del solito. Il favorito principale sarà anche in questa ...

Superbike - Mondiale 2019 : Alvaro Bautista : “Il circuito di Imola è ai limiti della sicurezza - quando piove correre sarebbe folle” : Gara-2 del Gran Premio d’Italia 2019 di Superbike non si è disputata. A Imola, infatti, la pioggia l’ha fatta da padrone nella domenica del Mondiale riservato alle moto derivate di serie, rendendo la pista del Santerno complicata da affrontare. Le questioni poste non riguardavano tanto la quantità di acqua presente sull’asfalto, quanto il livello di garanzie a livello di incolumità che erano a disposizione. La pista romagnola, ...

F1 - Mondiale 2019 : la Mercedes si prepara per un derby verso il titolo - il dominio è assoluto : Undici vittorie nelle ultime 13 gare disputate, cinque doppiette iniziali consecutive in questo avvio di stagione. Il Mondiale 2019 di Formula Uno si sta sempre più trasformando in una sorta di Coppa Mercedes, con Lewis Hamilton che guarda tutti dall’alto verso il basso con 112 punti, contro i 105 di Valtteri Bottas. I rivali sono già a distanze siderali. Max Verstappen è a quota 66, mentre Sebastian Vettel è fermo a 64, con Charles ...

F1 Classifica Mondiale costruttori 2019 : la graduatoria aggiornata. Mercedes a +74 sulla Ferrari : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Mercedes, Ferrari e Red Bull sono in teoria le tre scuderie che dovrebbero lottare per il titolo iridato: le Frecce d’Argento partono con i favori del pronostico per confermarsi sul trono grazie alle prestazioni di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, le ...

F1 Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria aggiornata. Hamilton in testa - +7 su Bottas. Ferrari sprofondate : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Lewis Hamilton si presenta da Campione del Mondo in carica e al volante della Mercedes andrà a caccia del sesto titolo iridato della carriera, Sebastian Vettel sarà il grande contendente del britannico: il pilota della Ferrari vuole finalmente consacrarsi con ...

Classifica Motocross Mondiale MxGP 2019. Tony Cairoli allunga - +40 su Gajser. Herlings al palo : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 : Alvaro Bautista al comando - +43 su Rea : Alvaro Bautista rimane al comando del Mondiale Superbike 2019 con 43 punti di vantaggio su Jonathan Rea al termine del GP d’Italia 2019 dove non si è disputata gara-2 a causa del maltempo. LA Classifica Mondiale 2019 Superbike Alvaro Bautista 263DUCATI JONATHAN REA 220KAWASAKI ALEX LOWES 140YAMAHA MICHAEL VAN DER ...

Classifica Moto2 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Lorenzo Baldassarri allunga a +17 su Thomas Luthi! : Di seguito la Classifica del Mondiale Moto2 dopo quattro prove. Classifica GENERALE Mondiale Moto2 2019 1 Lorenzo Baldassarri Kalex ITA 75 2 Thomas LUTHI Kalex SWI 58 3 Marcel SCHROTTER Kalex GER 48 4 Jorge NAVARRO Speed Up SPA 44 5 Remy GARDNER Kalex AUS 38 6 Alex MARQUEZ Kalex SPA 36 7 Luca MARINI Kalex ITA 35 8 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 27 9 Enea BASTIANINI Kalex ITA 26 10 Brad BINDER KTM RSA 25 11 Iker LECUONA KTM SPA 19 12 Sam LOWES Kalex ...

Classifica Moto3 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Antonelli si porta a -1 da Canet! : Una grande stagione si preannuncia per il Mondiale Moto3 2019. La minima cilindrata è da sempre quella che suscita le più grandi emozioni e in casa Italia si spera che Lorenzo Dalla porta, Dennis Foggia o, perché no, Romano Fenati possano regalare l’iride al Bel Paese. E’ ovvio che il ritorno del centauro ascolano ha suscitato grande emozione nel paddock, dopo quello che è accaduto l’anno passato in Moto2, con la squalifica e ...

LIVE Motocross - GP Lombardia MXGP 2019 in DIRETTA : Cairoli domina anche gara-2 e vola a +41 nel Mondiale su Gajser! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Lombardia della MXGP, quinto appuntamento stagionale. Sul tracciato di Mantova, dopo un mese di pausa, è tutto pronto per una domenica di grandissimo spettacolo con le due manche odierne che metteranno in palio 50 punti di capitale importanza in ottica titolo iridato. Tutto il pubblico sarà pronto ovviamente a spingere il nostro Tony Cairoli verso il successo e, possibilmente, per ...

LIVE Motocross - GP Lombardia MXGP 2019 in DIRETTA : Cairoli vince gara-1 - Gajser decimo! Allungo Mondiale - gara-2 alle 17.10 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Lombardia della MXGP, quinto appuntamento stagionale. Sul tracciato di Mantova, dopo un mese di pausa, è tutto pronto per una domenica di grandissimo spettacolo con le due manche odierne che metteranno in palio 50 punti di capitale importanza in ottica titolo iridato. Tutto il pubblico sarà pronto ovviamente a spingere il nostro Tony Cairoli verso il successo e, possibilmente, per ...

