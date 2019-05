liberoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - E' Albertoil nuovodi(Palermo). Il candidato a capo di liste civiche e di Diventerà Bellissima, il movimento vicino al presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, hailPieroè stato ele

TV7Benevento : Elezioni: a Monreale battuto l'uscente Capizzi, eletto sindaco Arcidiacono... - michiamofenice : RT @IlFattoNisseno: Elezioni in Sicilia, 5 ballottaggi: si vota a Caltanissetta unico capoluogo. Poi Gela, Castelvetrano, Mazara del Vallo,… - TgrSicilia : #Elezioni amministrative in #Sicilia. Aperti i seggi per i ballottaggi. Al voto per eleggere i sindaci a… -