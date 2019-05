Rally Cile 2019 | Ott Tanak prende il largo | pauroso incidente per Thierry Neuville

oasport

(Di domenica 12 maggio 2019) La seconda giornata del primo storicodel, sesto appuntamento del calendario, non ha certamente annoiato i tifosi accorsi lungo il tracciato sterrato che si snoda vicino alla città di Concepción. Durante l’ottava speciale in programma, infatti la Hyundai I20 Coupe WRC die Nicolas Gilsoul è uscita lunga da un dosso, cominciando una paurosa sequenza di ribaltamenti ad altissima velocità che ha distrutto la vettura davanti agli occhi spaventati degli appassionati. Il leader del mondiale è stato portato in ospedale per degli accertamenti medici ma ne è fortunatamente uscito illeso, salvo chiaramente dover ritirarsi dalla tappa e veder subire un grosso contraccolpo alla situazione di classifica. Chi non sembra voler mollare dopo la sfortuna del sabato argentino è invece Ottche speciale dopo speciale allunga il suo margine sulla coppia francese ...

