Noemi | la bimba ferita a Napoli migliora ancora | avviato programma di riabilitazione

Noemi - la bimba ferita a Napoli - si sveglia dal coma e dice : 'Come mai mi trovo qui?' : Un fatto tanto grave quanto pericoloso, che sarebbe potuto diventare ancor più tragico, se la piccola Noemi non si fosse più risvegliata dal coma farmacologico. La bimba, di appena quattro anni, infatti, era rimasta coinvolta nella sparatoria avvenuta in pieno centro a Napoli, a piazza Nazionale, nella giornata di venerdì, 3 maggio. I proiettili vaganti l'avevano colpita ad entrambi i polmoni e da subito la sua situazione era apparsa molto ...

"Sono Noemi - che ci faccio qui?". La bimba ferita a Napoli migliora : “Mamma, mamma”, ha detto Noemi appena riaperti gli occhi mentre nel reparto rianimazione dell’Ospedale Santobono si levava un applauso commosso. Le condizioni della bimba ferita di 4 anni ferita durante un agguato di camorra venerdì scorso a Napoli migliorano: ne parla oggi Il Mattino.″È stata portata ad uno stato di sedazione non profonda e attualmente evidenzia una valida respirazione spontanea, ...

Noemi - catturato a Siena l'uomo che ha sparato - fermato anche il fratello. La bimba si è svegliata : Fermata la persona che il 3 maggio ha aperto il fuoco in piazza Nazionale ferendo la bimba: si chiama Armando Del Re . Arrestato anche il fratello Antonio

Noemi - bimba ora respira spontaneamente : 11.48 Noemi, la bimba di 4 anni ferita per errore venerdì nell'agguato a Napoli e da allora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santobono, respira spontaneamente, "supportata da ossigeno, senza necessità di ventilazione meccanica". E' quanto riferisce l'ultimo bollettino medico, che comunque mantiene riservata la prognosi. La bimba è ora in sedazione non profonda e la respirazione è definita "valida" dai medici. Ieri la broncospia per ...

