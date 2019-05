Cancellate le puntate del lunedì! La Rai taglia Fabio Fazio

Fabio Fazio non fa polemica, ma dietro a questa decisione c'è un motivo ben preciso. Al posto di Che fuori tempo che fa, infatti, la rete ha già previsto puntate specifiche per le elezioni europee. Il 20 maggio ci sarà una puntata di Porta a Porta, il 27 ci sarà ancora Porta a Porta con uno speciale dedicato ai risultati del voto, che comprende anche le amministrative in alcune realtà regionali e comunali. Il 3 giugno, invece, dovrebbe andare in onda un film.

