Fazio | tagliati gli ultimi tre lunedì del programma | Ci chiudono in anticipo

tgcom24.mediaset

(Di domenica 12 maggio 2019) L'annuncio è stato dato in diretta dallo stesso conduttore: "Ci è stato comunicato che le ultime tre puntate di 'Che fuori tempo che fa' non andranno in onda"

LaStampa : Sale la tensione in Rai: “tagliati” tre lunedì a “Che fuori tempo che fa” di Fabio Fazio - Elianequale : RT @La_manina__: Tagliati tre Lunedì a #CheTempoCheFa. Lo annuncia lo stesso #Fazio in puntata. Non è corretto parlare di editto. È un su… - GianniTasca1 : RT @LaStampa: Sale la tensione in Rai: “tagliati” tre lunedì a “Che fuori tempo che fa” di Fabio Fazio -