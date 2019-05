Brindisi | sequestrati beni per 50mila euro a ex dirigente Asl

ilgiornale

(Di domenica 12 maggio 2019) Maria Girardi Il 64enne Giovanni Giannoccaro è finito nei guai con le accuse di concussione e di corruzione Prima l'inchiesta a Bari per concussione, in qualità di responsabile dell'Area finanziaria del Policlinico. Poi l'accusa di corruzione mossa dalla Procura di. È finito nei guai l'exAsl Giovanni Giannoccaro, 64 anni, a cui sono statiper un valore di. Il decreto di sequestro eseguito dai militari della sezione Anticorruzione del Nucleo di polizia economico finanziaria del capoluogo pugliese nella mattinata di sabato 11 maggio, riguarda un immobile e un'auto riconducibili allo stesso Giannoccaro arrestato nell'aprile 2018 in flagranza di reato. In quell'occasione venne sorpreso nel ricevere una somma di tremilaritenuta una tangente versata da un imprenditore in veste di legale rappresentante dell'azienda titolare ...

