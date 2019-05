L' assurda reazione di Constance Wu al rinnovo di Fresh off the Boat e il dispiacere del

blogo

(Di sabato 11 maggio 2019) Come ogni venerdì prima della famosa settimana degli Upfronts (famosa per gli appassionati di serie tv di vecchia data) in cui ABC, CBS, NBC, FOX e The CW, i canali che producono le serie tv che popolano anche la nostra tv in chiaro, annunciano la nuova stagione televisiva, molte serie vengono cancellate e altre vengono rinnovate. Una giornata di annunci spesso importanti e significativi.Tra le tante serie cancellate a far più "rumore" sono sicuramente state le chiusure dopo tre stagioni di Lethal Weapon, Star e Speechless. A sorpresa però a scatenare una vera e propria tempesta mediatica negli Stati Uniti è stata la clamorosadiWu all'annuncio delper una sesta stagione diOff Thecomedy ABC ambientata negli anni '90 di cui è protagonista, in onda in Italia su Fox.L'diWu aldioff ...

