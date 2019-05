Gara One dB Show & One Tuning Show al Luxury Garage di Modica

Corruzione : Antoci - 'sentenza Montante sia da monito - ora basta fare a Gara di antimafia' : Palermo, 11 mag. (AdnKronos) - “Pur non conoscendo Antonello Montante, non avendolo mai incontrato mi sono sentito in dovere, dopo averne per correttezza aspettato una sentenza per la quale dobbiamo ringraziare la Magistratura, di prendere spunto da questa squallida vicenda per porre una riflessione

Loano - nelle prossime settimane la palestrina del PalaGarassini resterà chiusa per lavori di manutenzione : Il palazzetto dello sport di località Fei è stato realizzato negli anni '80 del secolo scorso e necessita di interventi manutentivi sostanziali volti a garantire la piena efficienza. Ciò anche e ...

Genoa : Prandelli - a Bergamo Gara stagione : GENOVA, 10 MAG - "Sarà forse proprio la gara della stagione". Cesare Prandelli si prepara così alla sfida con l'Atalanta: il suo Genoa è chiamato ad una prova difficile per mantenere invariate le ...

Finale Scudetto Basket Donne – Schio è Campione d’Italia : Ragusa sconfitta in Gara-4 : Schio si aggiudica Gara-4 della Finale Scudetto per 62-81 e diventa Campione d’Italia: Ragusa non riesce a rimettere la serie in parità dopo la vittoria in Gara-3 Successo rimandato solo di un match, adesso può partire la festa! Dopo la vittoria di Ragusa in Gara-3, Schio ha chiuso i conti in Gara-4 della Finale Scudetto guadagnandosi il titolo di Campione d’Italia. Le siciliane non sono riuscite a bissare il risultato della sfida ...

Sblocca cantieri - Lega propone di alzare a un milione soglia per evitare Gara aperta : Con un emendamento al decreto Sblocca cantieri la Lega punta ad alzare fino a un milione la soglia per evitare la gara e affidare un appalto tramite la procedura negoziata. La proposta di modifica, a prima firma Massimiliano Romeo, capogruppo del Carroccio al Senato, stabilisce che oltre i 350mila euro e fino a un milione la procedura sia negoziata ma con l’invito di almeno 15 operatori. Solo sopra un milione si passa infine alla procedura ...

Governo - emendamento pro Tav nello Sblocca cantieri. Garavaglia : “Non è provocazione. Il progetto deve andare avanti” : M5s e Lega votano insieme il taglio dei parlamentari ma continuano le frizione tra le due componenti del Governo giallo-verde. Oltre i duelli tra Salvini e Di Maio, è spuntato un emendamento leghista allo Sblocca Cantieri che chiede di indicare il Tav come “opera prioritaria ed emergenziale”. Il Viceministro dell’economia e delle Finanze Massimo Garavaglia, conferma che l’emendamento non è una provocazione seguita ...

Judo - Grand Slam Baku 2019 : 449 atleti di ottimo livello in Gara per il quarto slam della stagione - assente l’Italia : Dopo più di un mese di pausa torna protagonista il circuito maggiore del Judo internazionale con il Grand slam di Baku, ultimo appuntamento di primo livello prima degli European Games di Minsk (22-25 giugno) e dei Campionati del Mondo di Tokyo (25-31 agosto). Nella capitale azera, sede dell’ultima rassegna iridata, va in scena il quarto Grand slam della stagione dopo le prove di Parigi, Dusseldorf ed Ekaterinburg, con i migliori interpreti ...

Playoff NBA - T.J. McConnell e 'il trilione' da record di Gara-5 : un'impresa leggendaria : Certo non una prestazione di cui andare fieri, ma a suo modo un record che " essendo il mondo dello sport americano letteralmente ossessionato dai numeri " colloca la point guard dei Sixers in una ...

Atletica - Gianmarco Tamberi traccia la direzione verso il Golden Gala di Roma : “La Gara più importante prima dei Mondiali - vi farò divertire” : L’entusiasmo per l’avvicinarsi del Golden Gala di Roma, quarta tappa della IAAF Diamond League 2019 in programma giovedì 6 giugno, continua a crescere e uno degli uomini più attesi sarà sicuramente Gianmarco Tamberi (Fiamme Gialle). Il fuoriclasse azzurro, reduce dal titolo europeo indoor di Glasgow nel salto in alto, ha parlato attraverso il sito ufficiale della FIDAL dopo aver chiuso un periodo di allenamento a Cipro durato ben tre ...

Pallavolo – L’Imoco Volley Conegliano è Campione d’Italia : Igor Gorgonzola Novara battuta 3-2 in Gara-3 : Samsung Volley Cup: l’Imoco Volley Conegliano è Campione d’Italia, Igor Gorgonzola Novara battuta 3-2 in Gara-3 di Finale. Terzo Scudetto per le pantere, in festa i 5300 del PalaVerde. Sabato 18 maggio si ripete il duello: a Berlino la finale di Champions League L’Imoco Volley Conegliano è Campione d’Italia! Le pantere superano al tie-break la Igor Gorgonzola Novara in Gara-3 di Finale e conquistano il terzo titolo ...

Volley femminile - A1 play-off Gara-3 SCUDETTO IMOCO! Conegliano batte Novara al tie break e chiude la serie in tre sfide : SCUDETTO tris, il secondo secondo consecutivo: Conegliano è in festa. Bastano tre sfide all’Imoco per conquistare il titolo tricolore come lo scorso anno contro una Igor Gorgonzola Novara che è cresciuta nella serie ma non abbastanza per allungare la lista delle sfide di finale. In gara-3, dopo i due 3-0 delle sfide precedenti, la squadra venete si impone 3-2 al termine di una partita giocata a corrente alternata dalle due squadre, in cui ...

LIVE Conegliano-Novara 3-2 volley - Gara-3 Finale Scudetto in DIRETTA. LO SCUDETTO RESTA IN VENETO!!! L’Imoco vince al tie break una sfida in altalena : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Novara, Gara-3 della Finale SCUDETTO di volley femminile. E’ la terza sfida della serie che assegna lo SCUDETTO 2018/2019 tra le due protagoniste annunciate della stagione che il 18 maggio a Berlino si contenderanno la Champions League dopo aver conquistato una Finale tutta italiana. Si potrebbe già chiudere tutto qui perchè Conegliano è avanti 2-0 nella serie, ha il vantaggio del fattore ...