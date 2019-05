E’ un’altra cosa di Francesco Gabbani | testo e significato | il brano è un invito a

Un cambio di prospettiva nel nuovo singolo di Francesco Gabbani - audio e testo di È un’altra cosa : Il nuovo singolo di Francesco Gabbani propone una svolta del tutto particolare. È un'altra cosa segna il ritorno in musica dell'artista toscano che, dopo due anni di impegni condotti a ritmo serrato, si è preso un periodo di pausa per dedicarsi a nuova musica che uscirà molto presto su etichetta BMG. Il brano è disponibile in radio, in tutte le piattaforme digitali e in digital download dal 10 maggio e rappresenta il primo antipasto del nuovo ...

«È un’altra cosa» : il ritorno di Francesco Gabbani : Francesco Gabbani per Magellano Francesco Gabbani per Magellano Francesco Gabbani per Magellano Francesco Gabbani per Magellano Francesco Gabbani per Magellano Francesco Gabbani per Magellano Francesco Gabbani per Magellano Francesco Gabbani per Magellano Francesco Gabbani per Magellano Francesco Gabbani per Magellano Francesco Gabbani per Magellano Francesco Gabbani per Magellano Sono passati due anni dall’uscita di Magellano, il suo ...

Liverpool - l’entusiasmo di Klopp : “Ho già vissuto serate speciali - ma questa sera è un’altra cosa…” : Quella da poco terminata è stata sicuramente una delle serate di Champions League più belle ed emozionanti. Il Liverpool è stato capace di compiere un’impresa epica, ribaltando il 3-0 del Barcellona al Camp Nou con un netto poker rifilato a Messi e compagni. Mattatori Origi e Wijnaldum. Liverpool pazzesco, ad Anfield è apoteosi: i reds fanno il miracolo, 4-0 al Barcellona e finale di Champions! [FOTO] Impresa Liverpool, le parole dei ...

Francesco Gabbani ha annunciato l’uscita della nuova canzone “È un’altra cosa” : In arrivo il 10 maggio The post Francesco Gabbani ha annunciato l’uscita della nuova canzone “È un’altra cosa” appeared first on News Mtv Italia.

È un’altra cosa è il nuovo singolo di Francesco Gabbani dal 10 maggio a due anni da Magellano : Il nuovo singolo di Francesco Gabbani arriva il 10 maggio e si intitola È un'altra cosa. Il ritorno in musica era stato annunciato qualche settimana fa ed era stato anticipato da alcuni spoiler rilasciati sui social, con il quali l'artista aveva voluto tenere sulle spine i suoi fan che attendono sue notizie ormai da molti mesi. La sua nuova era discografica si apre con un nuovo singolo ma ancora non si conoscono le sue intenzioni sull'album, ...

Cassano show a Tiki taka : “Cristiano Ronaldo? Messi è un’altra cosa” : Antonio Cassano ha parlato dell’eterna rivalità tra Messi e Cristiano Ronaldo, il blaugrana un’altra cosa secondo FantAntonio Antonio Cassano è stato ospite di Tiki taka nella scorsa notte. L’ex attaccante ha parlato del tanto discusso duello tra Messi e Cristiano Ronaldo, una rivalità che ha diviso in due gli appassionati di calcio, ma Cassano ha una sua teoria: “Sei stato fortunato a vedere il 10 del Barcellona. ...

Formula 1 - Bottas ammette : “vi svelo cosa comporta seguire da vicino un’altra monoposto” : Il pilota della Mercedes ha sottolineato che stare in scia ad un’altra macchina comporta una seria perdita di carico aerodinamico Le nuove regole in Formula 1 hanno creato parecchi grattacapi agli ingegneri, impegnatisi a fondo per adattare le proprie idee al rinnovato regolamento. photo4/Lapresse Norme che hanno spinto i piloti a modificare leggermente anche il proprio stile di guida, considerando i problemi che comporta stare in ...

Film in uscita al cinema - da un’altra vita a Dilili a Parigi : cosa ci è piaciuto e cosa no : SARAH & SALEEM – LA’ DOVE NULLA E’ POSSIBILE di Muayad Alayan. Con Adeeb Safadi, Silvane Kretchner, Massa Abd Elhadi, Ishai Golan. Palestina/Paesi Bassi/Messico/Germania 2019. Durata: 127’. Voto: 3,5/5 (AMP) “Con 3 milioni di ebrei a disposizione eri così disperata da prenderti un arabo?”. Non si trattasse di Gerusalemme, la provocazione di Ronit alla sua amica Sarah sarebbe totalmente fuori luogo. Ma in quel ...

Formula 1 - Binotto e quel dolce problema… piloti : “mi tocca gestirli - ma la cosa importante è un’altra” : Il team principal della Ferrari ha parlato della gestione piloti, ponendo l’accento su una questione in particolare La Ferrari è senza dubbio cresciuta tra la prima e la seconda gara dell’anno, ma i problemi di affidabilità riscontrati in Bahrain hanno permesso alla Mercedes di piazzare due doppiette nel breve volgere di due settimane. photo4/Lapresse Una situazione che tuttavia non ha scosso l’ambiente di Maranello, ...

Ciclismo - le innovazioni tecnologiche rivoluzioneranno le corse : il grafene sostituirà il carbonio e le biciclette saranno tutta un’altra cosa : Ciclismo, ecco tutte le innovazioni che potrebbero rientrare nei nuovi regolamenti delle corse su strada già dal 2020 Tante sono le innovazioni meccaniche e tecnologiche che si insinueranno nel mondo del Ciclismo nei prossimi anni. L’evoluzione dei materiali e l’elettronica inizieranno ad essere sempre più presenti nelle bici da corsa stradale, tanto da rivoluzionare completamente il concetto di bicicletta. Tranquilli… Le ...

Milan-Sanremo 2019 - Alaphilippe non sta nella pelle : “eravamo qui per vincere - riuscirci è tutta un’altra cosa” : Il vincitore della Classicissima ha espresso le proprie sensazioni dopo il successo ottenuto nella giornata di oggi Julian Alaphilippe ha vinto l’edizione numero 110 della Milano-Sanremo, imponendosi in volata nella classicissima di primavera davanti al belga Oliver Naesen e al polacco Michal Kwiatkowski. Fabio Ferrari/LaPresse Una giornata indimenticabile per il francese, davvero esaltato dopo il traguardo: “non ho parole, è ...