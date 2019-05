huffingtonpost

(Di sabato 11 maggio 2019) Beati i popoli che non hannodi’’ scriveva Bertolt Brecht. Ma – qualunque cosa pensasse il drammaturgo tedesco – sono altrettanto beati quei popoli che – quando se ne avverta la necessità e l’urgenza - vedono in campo, se non proprio deglidei. Non abbiamo dimenticato che cosa è successo alcune settimane or sono nel quartiere periferico di Torre Maura, dove ad una comunità di Rom (per semplicità vogliamo chiamarli ‘’zingari’’?) è stato impedito – da una folla di residenti sobillati da militanti delle organizzazione neo fasciste – di accedere ad un immobile, adibito a finalità di accoglienza, a cui erano stati destinati dalle autorità competenti. A riscattare l’onore di una città e di un Paese, quella volta, fu un ...

HuffPostItalia : C'è bisogno di eroi. O almeno di bravi cittadini - Jumping110 : Sfortunata la terra che ha bisogno di eroi Cit. Galileo Galilei -