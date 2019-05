Addio Lorenzo | campione del Mondo di paraclimbing col male di vivere | si è sparato

Addio al luogo dove venne uccisa Desiree : via baraccopoli a San Lorenzo : Roma – A Roma l’area delle baracche di via dei Lucani a San Lorenzo , dove l’anno scorso fu uccisa la giovane Desiree , si trasformera’ entro 18 mesi in un isolato dedicato a nuove funzioni: servizi per il quartiere, cultura, commerciale o magari divertimento notturno. Saranno i privati e il Comune a decidere insieme cosa realizzare, sulla base di alcuni indirizzi proposti dal Campidoglio. E se gli stessi privati faranno ...

“Ti sposo - abbi cura di me” - l’Addio della fidanzata a Lorenzo - militare morto in un incidente : "Momo ti sposo, abbi cura della mia vita", è il messaggio contenuto nella straziante lettera di addio che la fidanzata ha voluto dedicare a Lorenzo Di Fonso, il militare marchigiano scomparso nei giorni scorsi a seguito di un grave incidente stradale in Corsica. Per l'ultimo saluto al giovane 27enne, caporale della legione straniera francese di stanza in Corsica, nella chiesa di San Firmano a Montelupone, in provincia di Macerata, dove vive la ...