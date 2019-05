WRC | Hyundai a caccia di un’altra vittoria in Cile

WRC : in Argentina doppietta Hyundai Motorsport : Hyundai Motorsport ha conquistato la seconda vittoria consecutiva nel WRC 2019 grazie alla doppietta di Thierry Neuville e Andreas Mikkelsen, rispettivamente primo e secondo nel Rally d’ Argentina . Il pilota belga e il suo co-driver Nicolas Gilsoul – che hanno trionfato in terra sudamericana anche lo scorso anno – hanno preceduto di 48″ i compagni di […] L'articolo WRC: in Argentina doppietta Hyundai Motorsport ...

WRC : obiettivo vittoria per Hyundai Motorsport in Argentina : Hyundai Motorsport punta a conquistare il Rally di Argentina, quinto round del Mondiale Rally 2019 e primo dei due appuntamenti consecutivi in terra sudamericana. La gara vedrà gli equipaggi sfidarsi nuovamente sullo sterrato, tra percorsi sabbiosi e rocciosi nelle diverse fasi del weekend, davanti a circa un milione di tifosi. Il team si impegnerà per […] L'articolo WRC: obiettivo vittoria per Hyundai Motorsport in Argentina sembra ...