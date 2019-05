Tetris 99 riceve il DLC a pagamento Big Block che introduce due nuove

eurogamer

(Di venerdì 10 maggio 2019)99, la versione battle royale del classico puzzle game, è gratuito con un abbonamento a Nintendo Switch Online, ma con una mossa sorprendente Nintendo ha pubblicato alcuni contenuti aper il gioco estremamente popolare, che vi consentiranno di giocare al titolo in offline per la prima volta, riporta Videogamer.Il DLC Big, come è stato chiamato, offre due modalità offline. La prima è una battaglia con la CPU, che suona molto simile al gioco online standard, contro 98 bot. L'altra è la modalità Marathon, che essenzialmente trasforma99 in un gioco classico, in cui dovete mirare a un punteggio il più alto possibile.Leggi altro...