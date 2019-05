Maltempo insiste sulla Penisola | nel week end ancora freddo e Neve

abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 10 maggio 2019) Roma - L'impulsodi sabato e il vortice in formazione domenica, favoriranno un nuovo deciso calo delle temperature in questo maggio decisamente travagliato dal punto di vista meterologico. Di fatto tornerà così a nevicare fino alle quote medie non solo sulle Alpi mauna volta anche in Appennino, sebbene non alle quote dello scorsoend che erano davvero basse per il periodo. SABATO - Con l'arrivo di rovesci e temporali, nevicherà sulle Alpi inizialmente oltre i 1700-2000m, ma con quota in calo fin verso i 1500m, a tratti più in basso sulle Alpi orientali e in generale sui settori di confine. DOMENICA - Residue precipitazioni sulle Alpi orientali, specie di confine, nevose sin verso i 1300-1500m. Torna laanche sull'Appennino settentrionale, in particolare quello tosco-emiliano e romagnolo con fiocchi sin verso i 1400-1500m, ma a ...

