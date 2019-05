Incidenti sul lavoro | sei vittime e due feriti negli ultimi due giorni Al Sud il maggior

Maltempo di primavera sull'Italia : Incidenti e danni - due dispersi : Non accadeva da 62 anni: fu infatti nel 1957 l'ultima ondata di freddo a maggio, in piena primavera. Un'appendice di inverno che sta flagellando con pioggia, vento e neve tutta la penisola. Una forte ...

Incidenti in parapendio sul Monte Grappa e in Val Chiusella : un morto e una donna ferita : Un settantasettenne polacco è morto nel pomeriggio del primo maggio dopo essere precipitato con il parapendio durante un lancio dal Monte Grappa. L'uomo è caduto per una cinquantina di metri. Una donna invece precipitata in Val Chiusella (Torino) è stata salvata dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) con un intervento complesso.

Primo Maggio - in Sardegna 78 Incidenti sul lavoro e tre morti nel 2019 : «Lo sblocca cantieri non aiuta certo il mondo del lavoro - dice Erika Collu, Fillea Cgil, esaminando la situazione con un focus sull'edilizia - si è deciso di tagliare risorse per prevenzione, ...

Lecce - due Incidenti sulle strade salentine : perdono la vita 2 motociclisti : Ancora sangue sulle strade del Salento, dove nel pomeriggio di ieri si sono verificati due bruttissimi incidenti stradali in provincia di Lecce. Secondo quanto riporta la stampa locale, il bilancio degli incidenti è di due morti, e un ferito grave. Il primo fatto di cronaca si è verificato nei pressi di Melissano, precisamente sulla statale 274, che collega Gallipoli a Santa Maria Leuca. Qui a perdere la vita è stato un giovane gallipolino di 28 ...

Incidenti sul lavoro : Taranto e Torino prime per tumori e decessi : una fotografia nera quella che emerge dai dati dell 'Osservatorio Statistico dei Consulenti del lavoro in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali . È Taranto la città con il maggior ...

Incidenti sul lavoro - si muore sempre di più : 'Fermare il bollettino di guerra' : Al lavoro come in guerra: 1133 persone non sono tornate a casa nel 2018 29 gennaio 2019 Aumentano i morti sul lavoro, uno su due ha tra i 50 e i 64 anni 26 ottobre 2018 muore durante il primo giorno ...

Incidenti sul lavoro - si muore sempre di più : "Fermare il bollettino di guerra" : Oggi si celebra la Giornata mondiale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli Incidenti mortali in Italia sono...

Incidenti sul lavoro e morti bianche in aumento : Incidenti sul lavoro e morti bianche in aumento nel 2018. I lavoratori che hanno subito Incidenti sul lavoro sono stati 614.000 (+0,9% sull’anno scorso): l'84,6% di essi proprio sul posto di lavoro, il 15,4% invece in itinere, cioè durante il tragitto casa-lavoro, lavoro-casa. A fornire questi dati è oggi l'Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro che segnala come l'aumento più consistente sia quello che riguarda gli ...

Incidenti sul lavoro - è allarme Campania : 'La situazione è drammatica' : Domani si celebra la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Un'occasione di enorme importanza per riflettere sulle strategie in essere e su quelle da adottare o ...

Incidenti sul lavoro : 641mila nel 2018. Più morti : effetto crollo Ponte Morandi : Indagine dell’Osservatorio Statistico dei Consulenti del lavoro secondo cui c’è stato un aumento dello 0,9%. Genova quinta città per numero di malattie

Nel 2018 641 mila Incidenti sul lavoro. In aumento del 10 per cento quelli mortali : Nel 2018 il 3,8% dei lavoratori ha subito un incidente su lavoro. Si tratta di circa 641mila lavoratori. L’84,6% degli incidenti si sono verificati durante l’attività lavorativa, mentre il 15,4% si è verificato nel tragitto casa-lavoro....

Incidenti sul lavoro - nel 2018 641mila casi : i dati - : Secondo un report dell'Osservatorio Statistico dei Consulenti del lavoro, nel biennio 2017-2018 il maggior numero d'infortuni mortali di lavoratori si è registrato nel Crotonese. Taranto prima per ...

Incidenti sul lavoro e morti bianche in aumento : Taranto prima per patologie tumorali : Incidenti sul lavoro e morti bianche in aumento nel 2018. I lavoratori che hanno subito Incidenti sul lavoro sono stati 614.000 (+0,9% sull’anno scorso): l'84,6% di essi proprio sul posto di lavoro, il 15,4% invece in itinere, cioè durante il tragitto casa-lavoro, lavoro-casa. A fornire questi dati è oggi l'Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro che segnala come l'aumento più consistente sia quello che riguarda gli Incidenti ...

Incidenti sul lavoro : Crotone la più colpita : Nel mezzogiorno italiano è più alto il rischio di morire sul lavoro. Dopo la provincia calabrese, seguono nella triste classifica, Isernia e Campobasso. La patria dell'Ilva, Taranto, spicca per il ...