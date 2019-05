F1 | Vettel a Montmelò | splendido gesto Si ferma e aiuta uomo sulla sedia a rotelle

F1 - GP Spagna 2019 : la Ferrari deve vincere - Sebastian Vettel vuole sfatare il tabù al Montmeló con la Rossa : “ vincere non è importante, è l’unica cosa che conta“. Una frase che riecheggia in un campo da calcio, noto agli appassionati e ai tifosi di una compagine con strisce bianche e nere. In questo caso, però, parliamo di macchine, parliamo di Formula Uno. Nel prossimo weekend, al Montmeló ( Spagna ), la Ferrari non ha scelta, deve imporsi. Sul circuito catalano, conosciuto a menadito dai team perché sede dei test pre-stagionali, la ...

