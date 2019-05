Anticipazioni U&D Trono Over | Riccardo vuole riprovarci con Ida Platano

Anticipazioni U&D over : Ida torna in studio - Pamela lancia l'anello di Stefano : Mercoledì scorso si sono effettuate le registrazioni di una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Secondo quanto emerso da alcune Anticipazioni, pare che l'appuntamento si sia rivelato ancora più movimentato del solito. Gli episodi che hanno surriscaldato eccessivamente gli animi sono stati due. Il primo riguarda Ida Platano e Riccardo Guarnieri, mentre il secondo riguarda Pamela Barletta e Stefano Torrese. Riccardo, infatti, ha voluto ...

Anticipazioni U&D : Pamela lancia un gioiello su Torrese dopo aver letto sms compromettenti : La storia d'amore tra Pamela Barretta e Stefano Torrese sarebbe finita anche per l'intromissione di Roberta Di Padua: è questa l'indiscrezione che arriva dall'ultima puntata di Uomini e Donne che è stata registrata. Le Anticipazioni del web sulla registrazione dell'8 maggio, infatti, fanno sapere che la dama ha fatto leggere alla 'collega' gli sms compromettenti che si è scambiata con il suo fidanzato quando erano già una coppia: la pugliese, in ...

Anticipazioni U&D : Klaudia piange per Andrea Zelletta - Muriel abbandona la trasmissione : Martedì 7 maggio, è stata registrata una nuova puntata del dating show di Mediaset condotto da Maria De Filippi Uomini e Donne, riguardo alle vicende del trono classico. Proprio di recente, la redattrice Fiorella Mennoia aveva fatto sapere ai fan che uno dei tre tronisti era vicino a compiere la tanto attesa scelta. Ciò nonostante nell'ultima registrazione nessuno dei tre è arrivato a scegliere la propria anima gemella, anche se la Mennoia aveva ...

Anticipazioni U&D : Zelletta perde la corteggiatrice Muriel - doppi baci per Giulia : La tanto attesa scelta non ha avuto luogo nella registrazione del Trono Classico di Uomini e donne che si è tenuta ieri 7 maggio. Nei giorni scorsi Raffaella Mennoia aveva pubblicato un post con anche dei petali rossi e il fatto aveva scatenato la curiosità dei telespettatori. Ma si è trattato di una 'falsa pista', dato che nell'appuntamento in studio di ieri nessuno dei tre tronisti ha concluso la sua avventura televisiva. Andrea Zelletta ha ...

Anticipazioni U&D : Muriel va via - Manuel litiga con Tina - la Nasti bacia Luca : Oggi pomeriggio si è registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Secondo quanto riportano le Anticipazioni, diversi sono stati i baci e le effusioni. Maria De Filippi ha iniziato dal trono di Andrea ed è stato mandato in onda il dopo puntata nel quale si vede lui che va da Natalia, ma mentre si incammina verso di lei si scontra nel corridoio con Muriel e i due hanno un forte litigio. Lui si reca in camerino dalla Paragoni, ...

Anticipazioni U&D : Maria De Filippi annulla le scelte serali : Molto presto i tre tronisti in gioco, Andea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià, saranno chiamati a compiere la tanto attesa scelta. Il pubblico da casa, quindi, aveva iniziato a chiedersi se ci sarebbe stato nuovamente l'appuntamento nel castello, così come è accaduto per Teresa, Luigi, Ivan e Lorenzo. Ebbene, finalmente, è giunta la verità in merito alla questione. Maria De Filippi ha deciso di annullare le scelte serali per questa ...

U&D Anticipazioni : cancellate dal palinsesto Mediaset le scelte serali dei tronisti : Poche ore fa il sito di Davide Maggio ha annunciato che le scelte dei tre tronisti di Uomini e Donne avverranno con la tradizionale formula in studio con tanto di cascata di petali rossi. Niente Speciale di Uomini e Donne, dunque, e niente Castello per Giulia, Angela e Andrea che si ritroveranno a breve a dover decidere con chi uscire dal programma. Inoltre, secondo le anticipazioni e i rumors, pare che già nella registrazione del trono classico ...

Anticipazioni U&D - nuove rivelazioni su Simona e Stefano : incastrati da Massimiliano : Lo scorso 1 maggio è avvenuta una nuova registrazione del trono over di Uomini e donne, dove vi sono state clamorose novità e colpi di scena riguardanti alcuni protagonisti del programma. Stando a quanto riportato dal sito 'Il Vicolo delle news', pare che il cavaliere Massimiliano abbia portato un audio di Simona dal quale si capirebbe come tra lei e Stefano ci fosse un accordo sin dall'inizio e come di conseguenza avrebbero preso in giro tutti. ...

Anticipazioni U&D : il 7 maggio uno dei tre tronisti potrebbe fare la scelta : Nelle prossime puntate del dating-show di Mediaset Uomini e Donne potrebbe arrivare un colpo di scena per quanto concerne il trono classico. Pare, infatti, che il percorso di uno dei tre tronisti, ovvero Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti, possa concludersi già a partire dalla prossima registrazione del programma, spostata dal lunedì al giorno successivo. L'ipotesi è legata ad un indizio fornito sui social network da un'autrice ...

Anticipazioni U&D - trono over : clip audio inchioderebbe Simona e Stefano : Lo scorso primo maggio è stata registrata a Roma una nuova puntata del trono over di Maria De Filippi, in cui non sono di certo mancate le sorprese e i colpi di scena. La puntata, infatti, si è incentrata principalmente sull'uscita di scena di tre volti molto noti della trasmissione, Rocco Fredella, Michele Loprieno e Roberta Di Padua. Inoltre è stato dedicato ampio spazio alla nuova frequentazione di Gemma Galgani e si è messo un bel punto ...

U&D : Anticipazioni Trono Classico di venerdì 3 maggio : Domani alle 14.45 su Canale 5 andrà in onda, come ogni giorno, il dating show di Mediaset Uomini e Donne, condotto dalla presentatrice romana Maria De Filippi. Secondo le ultime anticipazioni, nella puntata di domani assisteremo ad un nuovo appuntamento con il Trono Classico. In particolare, nella puntata di domani, si parlerà delle due troniste, la napoletana Angela Nasti e la torinese Giulia Cavaglia. Per quanto riguarda la 19enne napoletana, ...

U&D Anticipazioni : Angela abbandona lo studio il lacrime perché Luca non si presenta : Secondo le ultime indiscrezioni, durante l'ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne (il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi), la conduttrice romana ha mandato in onda un dietro le quinte del chiarimento tra la tronista napoletana Angela Nasti e il corteggiatore Luca Daffrè. Infatti, sembrerebbe proprio che le cose tra questi due non stiano andando affatto bene. Il motivo principale è che, quando è stato il turno ...

Anticipazioni U&D : Daffrè assente e la Nasti in lacrime - la Cavaglia bacia Raselli : Il trono classico di Uomini e Donne regala costantemente molte sorprese a tutti i suoi fedeli telespettatori. Anche oggi, in data 29 aprile, sono state tante le novità emerse nello studio Mediaset televisivo nel corso della registrazione della nuova puntata. Le Anticipazioni circolanti in rete annunciano un particolare sfogo della giovanissima tronista Angela Nasti che, a quanto pare, sarebbe scaturito dall'assenza di uno dei suoi corteggiatori: ...

Anticipazioni U&D : Andrea sbaciucchia le due troniste - Angela in lacrime : Nelle prossime puntate del famoso dating show di Mediaset, condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, vedremo delle novità che riguarderanno il trono classico. Nell'ultima registrazione, avvenuta il 29 aprile e in onda nei prossimi giorni, vedremo ancora una volta al centro dell'attenzione il tronista Andrea Zelletta alle prese con le sue corteggiatrici. Secondo le Anticipazioni che trapelano in rete, pare che il cavaliere abbia baciato le ...