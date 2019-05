Ultime Notizie Roma del 09-05-2019 ore 16 | 10

romadailynews

(Di giovedì 9 maggio 2019)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno una quarantina di migranti sono stati soccorsi al largo della Libia da una nave della Marina Militare Italiana la notizia è stata data da fonti qualificate confermato dal ministro Salvini che ripete io porti non ne do e domanda perché in HPV che tra l’altro pattugliate dalla guardia costiera non si lavora tutti nella stessa direzione o non può esserci un Ministro dell’Interno che chiude i porti qualcun altro che raccoglie I migranti bisogna chiarire alcune vicende nel governo economia alla fine del 2017 la ricchezza netta delle famiglie italiane è stata pari a 8,4 volte il reddito disponibile misurato al lordo degli ammortamenti su rileva nuova indagine Istat bankitalia Secondo i dati del Lotto e questo è un rapporto è più alto di quello relativo alle famiglie francesi inglesi e ...

romeoagresti : #Inter, pressing totale su #Conte: contatti anche nelle ultime ore ?? ?? - amnestyitalia : Un funzionario egiziano dell’Agenzia per la sicurezza nazionale ha raccontato di aver preso parte al sequestro di G… - OfficialASRoma : 3?: le reti di @OfficialEl92 contro il Genoa in campionato, le ultime due al Ferraris ?? ?? numeri in vista di… -