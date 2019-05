repubblica

(Di giovedì 9 maggio 2019) Il docente 73enne è ora in pensione e insegnava nel dipartimento di Taranto e avrebbe abusatoe studentesse dal 2012 al 2016. Chiesto il rinvio a giudizio: 4 le ragazze individuate come vittime

repubblica : 'Se ti vuoi laureare vieni nuda, indossa solo la toga': prof dell'Università di Bari indagato per abusi sessuali [n… - statutos__ : RT @repubblica: 'Se ti vuoi laureare vieni nuda, indossa solo la toga': prof dell'Università di Bari indagato per abusi sessuali https://t.… - fanitamar : RT @repubblica: 'Se ti vuoi laureare vieni nuda, indossa solo la toga': prof dell'Università di Bari indagato per abusi sessuali [news aggi… -