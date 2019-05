meteoweb.eu

(Di giovedì 9 maggio 2019) “Doping per il cervello” in. Farmaci, ormoni, integratori che promettono di migliorare le capacità di apprendimento, aumentare la memoria, annullare la fatica, rimandare l’invecchiamento del cervello. L’uso di sostanze nootropiche, medicinali in grado di migliorare le capacità cognitive (e permettere di sostenere i ritmi della competizione), ha subito un impressionante aumento: negli Stati Uniti, ad esempio, il Ritalin* ‘viaggia‘ su oltre tre milioni di ricette al mese. C’è chi condanna l’uso di queste sostanze, chi si preoccupa dei pericoli e chi invece sostiene che la società dovrebbe accettarne i benefici, purché sostenuti da ricerche in grado di dimostrarne la sicurezza. Ad indagare sul tema il‘Cervello senza limiti’ di Johann Rossi Mason,giornalistica italiana sul potenziamento cerebrale che costruita, ...

GoSalute : Salute: 'doping per cervello' in crescita, in un libro la prima inchiesta - ecodeicomuni_ec : RT @ecodeicomuni_ec: @savasecret concordo appieno, se hai un buon nocciolo politico, coerente compatto, che portando avanti le proprie ista… - ecodeicomuni_ec : @savasecret concordo appieno, se hai un buon nocciolo politico, coerente compatto, che portando avanti le proprie i… -