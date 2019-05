Meghan e Harry | con Archie un omaggio a Diana?

“Archie scimpanzé” : conduttore della Bbc licenziato per un tweet sul bebè di Harry e Meghan : Il post, ora rimosso, è costato il licenziamento al conduttore della Bbc. Danny Baker aveva infatti pubblicato l’immagine del principe Harry e di Meghan Markle con uno scimpanzé e la didascalia: “Royal Baby lascia l’ospedale“. “E’ stato un grosso errore da parte di Baker, che va contro i valori che noi, come stazione, intendiamo incarnare. Danny è un brillante conduttore televisivo ma non presenterà più uno ...

George Clooney ad Harry e Meghan : "Non farò da padrino ad Archie" : George Clooney si è tirato fuori e non vuole fare il padrino del piccolo Archie . Lo ha dichiarato apertamente - scherzando - durante il Jimmy Kimmel Live , dicendo che per lui sarebbe un lavoro ...

Meghan e Harry portano Archie dalla bisnonna Elisabetta. E i tabloid contestano : ... Meghan Markle ha appena partorito… e ripartono le malignità - - CON IL PRINCIPE FILIPPO - Meghan Markle e Harry d'Inghilterra hanno prima presentato al mondo il loro piccolo Archie. E poi l'...

A chi somiglia? Mamma Meghan Markle e papà Harry lo presentano al mondo : Il piccolo è pronto per essere introdotto oggi anche alla bisnonna, la regina Elisabetta. «Un un carattere dolcissimo, è davvero calmo», ha detto Meghan nelle prime parole pronunciate di fronte ai media dopo il parto. «È stato un sogno», ha aggiunto, sorridente al pari di Harry. Harry e Meghan sono apparsi entrambi emozionati e molto felici. Quando lei ha parlato del carattere calmo mostrato dal bebè in queste prime ore di vita, sono scoppiati ...

Harry e Meghan - il figlio si chiama Archie : Harry e Meghan presentano il figlio in diretta tv e diffondono le foto del neonato con la Regina Elisabetta e nonna Doria. Il nome scelto è Archie. ...

Royal baby - il nome del figlio di Meghan e Harry è Archie Harrison : Il duca e la duchessa del Sussex hanno presentato il loro primo figlio alla regina Elisabetta e a Filippo, duca di Edimburgo

Il Baby Sussex di Meghan Markle e il principe Harry si chiama Archie : il piccolo George lo aveva già spoilerato a gennaio? : Prime foto del Baby Sussex, della bella Meghan Markle e del principe Harry come famiglia al gran completo. Questo pomeriggio i fan del gossip reale hanno finalmente goduto delle novità relative al primogenito dei Duchi del Sussex e non solo perché i due si sono mostrati a Windsor in tutto il loro splendore con in braccio il loro bambino nato tre giorni fa, ma anche perché le novità non sono mancate. I primi scatti ufficiali del Baby Sussex ...