L' arcobaleno' liquido colombiano' | il fiume colorato come nessun altro ' L' arcobaleno

lastampa

(Di giovedì 9 maggio 2019) Questo fenomeno si può assistere solo qui e inaltra parte del mondo. L'area stessa è un hotspot per la biodiversità, dove convergono le montagne delle Ande e i bacini dell'Amazzonia e dell'...

LaStampaTV : VIDEO | L’arcobaleno” liquido colombiano”, il fiume colorato come nessun altro - Parabataisheart : @cucchiaia E per restare in tema con la canzone sgorgherebbe un liquido color arcobaleno come nel video di “Me” invece che sangue ?????????? -