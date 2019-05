La mamma di Regeni contro Vecchioni | «La canzone su Giulio non ci rispetta» video Fuori

La mamma di Giulio Regeni contro Roberto Vecchioni : “Potrebbe andare in pensione” : Al Salone del Libro di Torino, la mamma di Giulio Regeni pronuncia parole aspre contro il cantautore italiano Roberto Vecchioni , accusato di aver scritto una canzone che non rispecchia i sentimenti della famiglia. Roberto Vecchioni ha scritto una canzone su Giulio Regeni ma la donna dichiara: «Non rispetta i nostri sentimenti, questo cantautore ha settant’anni. Potrebbe andare in pensione». Le sue parole sono riferite a Vecchioni , che non ...

