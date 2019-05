Gara di solidarietà per aiutare il piccolo Devis | Siamo commossi dall' affetto della

Gabry - serve donatore di midollo : scatta la Gara di solidarietà : Milano, 1 maggio 2019 - L 'appello di "Gabry Little Hero", il piccolo milanese di 19 mes i affetto da una rarissima malattia che cerca un donatore di midollo per continuare a vivere, si diffonde nel ...

Incendio Notre Dame - polemiche su soccorsi. Gara di solidarietà - : Le fiamme sono state domate. La Francia si interroga sui lavori che avrebbero causato il rogo e sui ritardi nell'intervento dei soccorritori: si indaga per disastro colposo. Donazioni promesse per la ...

Notre-Dame - da Arnault a Pinault è Gara di solidarietà : dai gruppi del lusso 300 milioni per i restauri : Poco prima, Hidalgo aveva auspicato l'organizzazione di una « grande conferenza internazionale dei donatori » con « mecenati del mondo intero per raccogliere i fondi necessari al restauro ».

Gara di solidarietà per Saimon il guerriero - il bimbo di 4 anni che lotta contro il cancro : Per i piccolo Saimon Murataj, che da mesi combatte una durissima battaglia contro il un cancro al cervello che lo ha colpito, la comunità reggiana ha ingaggiato una enorme Gara di solidarietà mettendo in piedi iniziative e serate per raccogliere fondi oltre a donare giochi, vestiti e ogni altro bene possibile.Continua a leggere

Saimon - il bimbo coraggioso che lotta contro il tumore : Gara di solidarietà per aiutarlo : La famiglia del piccolo, che vive in provincia di Reggio Emilia, ha lanciato un appello per chiedere aiuto, incontrando...

Morto Alessandro Cecilioni - la Gara di solidarietà non è bastata : Si è spento il 54enne senigalliese Alessandro Cecilioni. Malato da tempo la famiglia aveva avviato una raccolta fondi per sostenere le spese delle cure necessarie.Alessandro, da qualche settimana si era recato in Germania in una clinica dove altri pazienti malati dello stesso tumore al cervello erano stati curati. Purtroppo però le cure non sono riuscite a salvargli la vita e Alessandro si è spento, circondato dall'affetto della sua famiglia che ...

Violata privacy della Sarti - interviene Garante. Solidarietà bipartisan : Video e foto hot che circolano, a quanto pare, su chat di politici e giornalisti: Giulia Sarti, la deputata del Movimento cinque stelle, già nell'occhio del ciclone per la questione dei mancati rimborsi e per la battaglia legale contro l'ex-compagno e collaboratore parlamentare romeno Bogdan Tibusche, è di nuovo vittima di una diffusione di sue foto private. Alla deputata, che ha rassegnato le dimissioni da presidente della commissione Giustizia ...