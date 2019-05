Elezioni | Di Maio | ' In Sicilia ai ballottaggi non facciamo accordi con la Lega'

Luigi Di Maio - il retroscena : quando "salta". La soffiata sulle Elezioni e sul futuro del viceperemier 5s : Non durerebbe molto più di 24 ore Luigi Di Maio se alle elezioni europee il Movimento 5 stelle dovesse prendere anche un solo voto meno del Pd e se si attestasse intorno al 20 per cento. Il vicepremer grillino, in caso di sconfitta elettorale, dunque (c'è anche chi ritiene che il 25 per cento sarebb

Di Battista : “Mi ricandido alle Elezioni fra 4 anni. O prima se cade il governo”. E come leader M5s? “No - è Di Maio” : Alessandro Di Battista è pronto a candidarsi alle prossime elezioni politiche con il Movimento 5 stelle. Sia che siano fra quattro anni o anticipate a causa della caduta del governo. L’ex deputato M5s, dopo che dal 12 febbraio scorso non si faceva vedere in televisione, ha deciso di partecipare alla puntata di “Accordi e Disaccordi” condotta da Andrea Scanzi e Luca Sommi e in onda stasera alle 22.45 sul Nove. E per la prima ...

Elezioni : 9 e 10 maggio Di Maio in Sicilia - tappa a Castelvetrano e Caltanissetta : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - Ritorna in Sicilia, il 9 e il 10 maggio, il vice premier Luigi di Maio. Il leader del M5s sarà nell'Isola per sostenere i candidati sindaci pentastellati al ballottaggio. Il primo appuntamento è alle 20 a Castelvetrano (Trapani), dove parteciperà al comizio del candidat

Elezioni Europee - Di Maio : Parlamento Ue parcheggio trombati politica - Sky TG24 - : Il vicepremier ha presentato il programma del M5S per le Elezioni del 26 maggio. "Saremo ago della bilancia", ha detto. Poi una critica a Salvini: "Contro l'austerity ma alleati con Orban? Non ha ...

Elezioni europee - Luigi Di Maio : “Parlamento Ue è stato il parcheggio per trombati della politica” : Luigi Di Maio ha presentato questa mattina il programma del M5S per le Elezioni europee, che si articola in 10 punti: "Il Ppe e il Pse non avranno il 51% e il gruppo del M5s sarà ago della bilancia. Queste Elezioni non sono solo europee ma anche italiane: dobbiamo evitare che tornino quelli che c'erano prima".Continua a leggere

Vittorio Feltri - un'amara verità su Luigi Di Maio - il Mezzogiorno e il senso delle Elezioni europee : Ho letto da qualche parte che il Veneto ha battuto il record del proprio Pil. Significa che l'imprenditoria dell'Est va a gonfie vele nonostante un governo nazionale che si occupa di Siri e di Raggi, di reddito di cittadinanza e altre scemenze come la lotta alla povertà che non esiste, visto che i m

Luigi Di Maio : “Governo non cadrà dopo le Elezioni europee - va avanti per 4 anni” : Luigi Di Maio ha assicurato che il governo non cadrà dopo le elezioni europee di maggio, e ha aggiunto che l'IVA non aumenterà, "non con il Movimento Cinque Stelle". Ma in un'intervista sul Fatto Quotidiano il ministro dell'Economia Tria ha ribadito: "Non è possibile abbassare le tasse, far crescere la spesa e tenere l'Iva ferma. In passato l'hanno fatto e adesso ne facciamo i conti".Continua a leggere

Elezioni comunali Sicilia - Luigi Di Maio : “M5s solido”. Matteo Salvini : “Risultato da fantascienza” : I risultati delle Elezioni comunali in Sicilia vengono commentati con la solita esultanza da parte dei leader di tutti i partiti politici. A partire da Luigi Di Maio, che sottolinea la "solidità" del Movimento 5 Stelle. Gioisce anche Matteo Salvini, secondo cui quella dei Siciliani "è una scelta che solo a parlarne due-tre anni fa sarebbe stata fantascienza".Continua a leggere

Elezioni in Sicilia 2019 - le reazioni di Matteo Salvini e Luigi Di Maio - Sky TG24 - : I pentastellati perdono Bagheria, ma il leader esprime soddisfazione per "essere arrivati al ballottaggio nell'unico capoluogo di provincia al voto: Caltanissetta". Il leghista: "I Siciliani mi hanno ...

Elezioni in Sicilia - il dramma di Luigi Di Maio : Cinque stelle in caduta libera : Ennesima batosta alle urne per il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio. Secondo i primi dati che emergono dal voto delle comunali in Sicilia ci sarebbe un calo dei grillini, soprattutto nei Comuni dove hanno amministrato come Bagheria e Gela, e un risultato positivo per le liste di centrodestra. Bene

Di Maio : Altri vincono Elezioni e poi se ne fottono dei cittadini : Milano, 26 apr., LaPresse, - "In Sicilia siete 'fortunati', perché avete una giunta regionale. In Sardegna o Basilicata ancora non ci sono. Perché questi se ne fottono. Hanno vinto le elezioni e si ...