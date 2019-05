huffingtonpost

(Di giovedì 9 maggio 2019) L’antonomasia è una figura retorica piuttosto diffusa nel mondo digitale. Se pensi ai social media, subito fa capolino Facebook. Stessa cosa per Netflix, se pensi alle serie TV. Amazon per l’e-commerce (con buona pace di eBay). PayPal per i pagamenti elettronici. Spotify per la musica e così via…Ilnon fa eccezione e il primo nome che viene in mente è. La piattaforma più famosa al mondo di rewardcompie 10in questi giorni. E come tutti i traguardi di questo tipo è l’occasione per tirare fuori un po’ di numeri interessanti. Più di 4 miliardi di dollari raccolti, oltre 160mila progetti finanziati con successo, attraverso una community di circa 16 milioni di backer.L’impatto di(e in seconda battuta l’impatto di altre importanti piattaforme, come ...

HuffPostItalia : Crowdfunding Kickstarter: 10 anni di “pazze idee” diventate realtà - gabbariele : Il mio progetto di #crowdfunding su Kickstarter si è concluso al 150%! Si tratta di uno strumento di #marketing per… - TheScrubba : RT @futuroprossimo: La filosofia sostenibile alla base è: vuoi bagagli più leggeri e meno impattanti? Porta meno abiti e lava “al volo” que… -