24 Ore Le Mans 2019 | Charlene Grimaldi darà il via alla corsa | che onore per la

Fernando Alonso e il mese di fuoco : 500 Miglia Indianapolis per la Tripla Corona - poi la 24 Ore di Le Mans : Fernando Alonso è pronto per affrontare un mese intensissimo di gare: prima disputerà la 500 Miglia di Indianapolis con il sogno di completare la mitica Tripla Corona, poi parteciperà alla 24 Ore di Le Mans con l’obiettivo di imporsi per la seconda volta consecutiva e di portare a casa il Mondiale WEC (riservato alle prove di durata). L’asturiano, che in stagione ha trionfato alla 24 Ore di Daytona ma anche alla 1000 Miglia di ...

Timmermans : tra Orban e Salvini una sceneggiata d'amOre : ... voglia l'uguaglianza fra donna e uomo, fra varie religioni e nazionalità, voglia trovare soluzioni insieme attraverso il dialogo senza insulti, e voglia che consideriamo l'economia in modo ...

Fernando Alonso - WEC 2019 : “Sono pronto per 6 Ore di Spa e titolo - per avvicinarmi a Le Mans” : Prosegue il fittissimo calendario di Fernando Alonso che, com’è ben noto, in questo periodo si sta preparando alla 500 Miglia di Indianapolis, alla 24 Ore di Le Mans e mette i primi mattoncini in vista, addirittura, della Dakar 2020. L’asturiano, tuttavia, è anche impegnato nel Mondiale Endurance, il WEC, e in questo fine settimana il suo programma propone la 6 Ore di Spa. Un anno fa la gara nelle Ardenne sancì il debutto del due ...

Jenson Button rinuncia alla 24 Ore Le Mans : “Voglio stare con la mia fidanzata”. Vandoorne lo sostituirà : Jenson Button avrebbe dovuto correre la 24 Ore di Le Mans 2019 ma il già Campione del Mondo di Formula Uno non sarà al via della mitica corsa di endurance che andrà in scena tra il 15 e il 16 giugno sul Circuit de la Sarthe. Il britannico sarebbe dovuto essere al volante di un prototipo LMP1 del team SMP Racing ma ha deciso di dare forfait in modo da passare più tempo con la fidanzata Brittny Ward che è incinta, il pilota ha poi specificato ...

Il team Paton pronto per la 24 Ore di Le Mans : MILANO - Eni conferma la partnership tecnica con il team motociclistico Paton/Sc Project che quest'anno debutterà nel campionato endurance per due ruote partecipando alla prestigiosa 24 ore di Le Mans.