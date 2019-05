Supplica alla Madonna di Pompei 2019 Video | 8 maggio | preghiera per la piccola Noemi

Supplica alla Madonna di Pompei - 8 maggio 2019/ Diretta tv e streaming della messa : Supplica alla Vergine del Rosario di Pompei , oggi 8 maggio : la Diretta tv e streaming della messa , attese 80mila persone per la festa

Il Segreto Anticipazioni 16 aprile 2019 : Julieta e Prudencio Supplicano Raimundo per restare alla Casona : Julieta e Saul non hanno ancora lasciato Villa Montenegro e Raimundo è furioso. I due ragazzi cercando di persuaderlo a cambiare idea ma senza riuscirci.